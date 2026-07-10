O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta sexta-feira (10)

Por Viviane de Oliveira Vieira

Publicada em 10/07/2026 às 08h00

A sexta-feira será marcada pela diferença nas condições do tempo entre o norte e o sul da Região Norte. As áreas mais ao norte permanecem sob influência da umidade, favorecendo a formação de muitas nuvens e chuva isolada em alguns pontos, enquanto a porção sul da região terá tempo mais estável, com predomínio de nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia.

No Tocantins, a previsão é de poucas nuvens em Palmas, com temperaturas entre 20°C e 34°C. O tempo firme também predomina nas demais áreas do estado, especialmente nas regiões do Bico do Papagaio, Jalapão, centro e sul tocantinense.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 24°C e 33°C. As instabilidades se concentram principalmente no nordeste paraense, na Ilha do Marajó e no Baixo Amazonas, enquanto o sudoeste e o sul do estado apresentam menor condição para chuva.

No Amapá, Macapá registra muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 33°C. O mesmo cenário deve ocorrer em grande parte do leste, norte e na faixa costeira do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Os termômetros variam entre 25°C e 31°C, e as instabilidades também alcançam áreas do norte, centro e leste roraimense.

No Amazonas, Manaus terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 25°C e 33°C. A previsão de chuva se concentra no norte amazonense e na Região Metropolitana de Manaus, enquanto o sul do estado apresenta muitas nuvens, mas com menor potencial para precipitações.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 33°C. O mesmo padrão de nebulosidade predomina no Vale do Guaporé, na Zona da Mata, no centro e no norte rondoniense, sem previsão de chuva significativa.

No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens, com temperaturas entre 20°C e 29°C. A condição se estende pelo Vale do Acre e no Vale do Juruá, mantendo o tempo estável ao longo do dia.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).