Energisa e Seduc firmam parceria para ampliar a participação de estudantes rondonienses na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética

Por ENERGISA

Publicada em 10/07/2026 às 08h26

Com o objetivo de ampliar a participação de estudantes rondonienses na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026, representantes do Programa de Eficiência Energética (PEE) da Energisa Rondônia se reuniram, na última quinta-feira (9), com o secretário da Secretaria de Estado da Educação de Rondônia (Seduc), Massud Badra Neto. O encontro marcou o início de uma parceria estratégica para fortalecer a divulgação da iniciativa nas escolas estaduais e incentivar a adesão de alunos e professores de todo o estado.

Durante a reunião, foram apresentados os objetivos da olimpíada, o cronograma da edição 2026 e as possibilidades de atuação conjunta entre a Energisa e a Seduc para levar informações às unidades de ensino, estimulando a participação dos estudantes em uma iniciativa que une educação, sustentabilidade e consumo consciente de energia elétrica.

"A parceria com a Seduc é fundamental para aproximar ainda mais a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética das escolas rondonienses. Queremos que milhares de estudantes tenham acesso a esse conhecimento e se tornem multiplicadores de práticas conscientes sobre o uso da energia elétrica. Mais do que uma competição, a ONEE é uma oportunidade de formar cidadãos comprometidos com a sustentabilidade e com o consumo responsável”, destaca Rérisson Bessa, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.

O que é a ONEE e como participar

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) é considerada a maior olimpíada do setor elétrico brasileiro. A iniciativa é realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), e coordenada pelo Instituto Abradee, com a participação de distribuidoras de energia de todo o país, entre elas a Energisa.

A edição de 2026 é destinada a estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e, pela primeira vez, também aos alunos do 1º e 2º anos do ensino médio das redes pública e privada. Além de estimular o aprendizado sobre eficiência energética, segurança e sustentabilidade, a olimpíada promove desafios educativos e conteúdos interativos que incentivam o uso consciente da energia elétrica.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por estudantes e professores até o dia 15 de setembro, por meio do site oficial da ONEE: onee.org.br. A competição também oferece formação continuada para docentes, fortalecendo o trabalho pedagógico em sala de aula e ampliando o debate sobre sustentabilidade, segurança e consumo consciente de energia nas escolas.

A expectativa da Energisa e da Seduc é que a parceria contribua para ampliar significativamente a participação das escolas de Rondônia nesta edição da olimpíada, fortalecendo a educação para o uso eficiente da energia e formando uma nova geração de consumidores mais conscientes e preparados para os desafios do futuro.