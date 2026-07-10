SINTERO realiza reunião com prefeito em Presidente Médici

Por SINTERO

Publicada em 10/07/2026 às 08h19

Na noite desta quarta-feira (08), representantes do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Rondônia (SINTERO), Regional Guaporé, estiveram em Assembleia com os servidores públicos municipais de Presidente Médici. A reunião contou com a presença do Prefeito Sérgio do Eskinão.

O encontro aconteceu na sede do SINTERO – Regional Guaporé e teve como objetivo discutir pautas de interesse da categoria e promover o diálogo entre a administração municipal e os representantes dos servidores.

Dentre as pautas abordadas estavam a regulamentação da Lei do Descongela, o recesso escolar para os Técnicos da Educação, a melhoria do Auxílio Alimentação e o retorno do direito à Licença-Prêmio, além de outras demandas da categoria.

Essas pautas foram debatidas diretamente com o chefe do Executivo Municipal, que assumiu o compromisso de dar encaminhamento imediato a algumas dessas reivindicações. Entre elas, o envio, em caráter prioritário à Câmara Municipal, do projeto de lei que regulamenta a chamada Lei do Descongela, com o objetivo de restituir aos servidores o período congelado durante a pandemia para fins de progressões funcionais e contagem de tempo para aquisição da Licença-Prêmio.

O Prefeito também manifestou o compromisso de encaminhar, até o final de seu mandato, um projeto de lei visando restabelecer o direito à Licença-Prêmio dos servidores municipais, benefício que foi revogado durante a Reforma Administrativa aprovada pela Câmara Municipal em 2022.

Outro ponto discutido foi a necessidade de revisão do Auxílio Alimentação, atualmente fixado em R$ 150,00. O Prefeito informou que está analisando alternativas para ampliar esse benefício e se colocou à disposição em manter o diálogo com os representantes dos servidores para discutir outras demandas da categoria.

O SINTERO segue na luta em benefício dos trabalhadores e trabalhadores em educação.