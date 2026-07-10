Prefeitura recebe dois ônibus escolares adaptados para fortalecer o transporte de estudantes com deficiência

Por Assessoria

Publicada em 10/07/2026 às 08h34

A Prefeitura de Guajará-Mirim recebeu dois novos ônibus escolares adaptados destinados ao transporte de estudantes com deficiência (PCD). Os veículos já estão no pátio da Prefeitura e representam mais um importante investimento na ampliação da acessibilidade, da inclusão e da segurança no transporte escolar do município.

A conquista é resultado da parceria entre o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), e o Município de Guajará-Mirim, fortalecendo o regime de colaboração entre Estado e Prefeitura para atender às demandas da educação.

Os novos ônibus foram projetados especialmente para garantir o transporte seguro e acessível de alunos das redes municipal de ensino. Cada veículo conta com estrutura adaptada para usuários de cadeira de rodas, oferecendo mais conforto, mobilidade e autonomia aos estudantes que necessitam de atendimento especializado.

Entre as características dos veículos estão o modelo Volkswagen 8.180 E, categoria M3, desenvolvido para transporte escolar, com capacidade para 18 estudantes sentados, dois espaços destinados a cadeirantes, além de assentos para auxiliar e motorista.

Com a chegada dos novos ônibus, a Prefeitura reafirma seu compromisso com uma educação cada vez mais inclusiva, assegurando melhores condições de acesso às escolas e promovendo o direito à educação com dignidade, segurança e acessibilidade para todos os estudantes de Guajará-Mirim.