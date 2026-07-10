Confúcio conseguirá unir a esquerda em torno de sua reeleição?; Netto enfrenta dificuldades; e Marcos Rogério recebe apoio de Flávio Bolsonaro

Por Sérgio Pires

Publicada em 10/07/2026 às 08h06

EM EVENTO INTERNACIONAL BRASILEIROS E PORTUGUESES REAFIRMAM RONDONIENSE COMO MAIOR LIDERANÇA MÉDICA DO PAÍS

“O dr. Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina, se consolida cada vez mais como a maior liderança médica do Brasil! A frase, proferida durante discurso do senador Hiran Gonçalves, de Roraima, durante um grande evento nacional, nesta semana, em Brasília, sintetiza o que representa o rondoniense hoje, no contexto da liderança médica do nosso país.

O depoimento, repetido, de forma muito semelhante, por várias autoridades da Medicina, brasileiras e portuguesas e inclusive pelo famoso jornalista Alexandre Garcia, convidado especial no evento, ocorreu durante a abertura do VII Encontro Luso-Brasileiro de Bioética do Conselho Federal de Medicina e do II Congresso Nacional da Sociedade Brasileira de Bioética Médica Médica, em Brasília.

Com a presença de representantes de vários Estados e de lideranças do mundo da Biomédica de Portugal, o evento – como sempre – teve casa cheia, lotando o auditório do Conselho Federal de Medicina, entidade que tem 600 mil médicos associados e é presidido, num novo mandato, pelo rondoniense que colocou a entidade em outro patamar.

Aliás, foi pela amizade pessoal com Hiran Gallo que Alexandre Garcia, que seleciona muito bem os eventos que presencia, aceitou participar da abertura dos dois encontros com os médicos, na mesma cerimônia. O famoso jornalista, lido e assistido nas redes sociais por milhões de brasileiros, prefere usar seus canais de contato com o público, mas abre sempre exceção aos amigos, como o é o presidente do CFM.

Tanto no discurso de Hiran Gallo como no do senador Hiran Gonçalves e de outras várias autoridades que falaram na abertura do encontro luso-brasileiro, um dos temas centrais se relacionou com a proficiência médica, aquele exame que vai avaliar a qualidade dos médicos saídos das centenas de faculdades nacionais, algumas com péssima qualidade de ensino e avaliação pífia.

A batalha agora é que as provas sejam conduzidas pelo Conselho Federal de Medicina, como faz a OAB em relação aos advogados, mas o governo Lula editou uma Medida Provisória trazendo para o MEC este direito, o que a classe médica não aceita. Isto ainda vai dar muito pano pra manga, será uma discussão longa e com intervenção direta dos petistas e esquerdistas, que querem que o governo conduza os exames, o que é um absurdo. Mas, dentro do mundo médico brasileiro, um outro tema tem quase unanimidade: não há hoje liderança maior do que a do rondoniense da gema Hiran Gallo!

É IMPORTANTE OUVIR ALEXANDRE GARCIA, UMA VOZ EM DEFESA DA LIBERDADE E UM ALENTO PARA MILHÕES DE BRASILEIROS

Há que se ouvir atentamente o que diz Alexandre Garcia. Sua voz da resistência, da verdadeira democracia, da defesa da liberdade, tem sido um alento para milhões de brasileiros que já não suportam tanto pisoteio na Constituição, tantas decisões judiciais parciais, tanta falta de respeito com as opiniões dos que não concordam com a ideologia que está no poder. No encontro com as lideranças médicas do Brasil e Portugal, nesta semana, ele repetiu suas palavras de preocupação. Ao falar num congresso de bioética, ele destacou a ética como algo que, neste momento, está em falta no Brasil. Registrou o risco contra o que chamou de “civilização judaico cristã”. “Estamos nos acostumando à anormalidade”, afirmou. Sublinhou, como um sopro de esperança, que há pesquisas que dão esperança, apontando que a geração dos 16 aos 24 anos, já não está sendo convencida destas teorias. Comentou ainda, falando a autoridades portuguesas presentes, que Portugal está sofrendo também problemas semelhantes ao Brasil, por causa, segundo destacou, por uma certa infiltração de uma cultura que não é nossa. Alexandre Garcia, uma voz respeitada em defesa do Brasil, precisa ser ouvido todos os dias, para que compreendamos todos os riscos que estamos correndo como país. “Podemos mudar tudo isso daqui a três meses”, afirmou, referindo-se às eleições de outubro”, lembrando ao senador Hiran Gonçalves, destaque no encontro, que só o Senado pode mudar o que estamos vivendo, com os superpoderes do alto comando do Judiciário.

NOS GABINETES EM BRASÍLIA, O TEMA CENTRAL DA NOSSA BANCADA É A COMPLEXA ELEIÇÃO PARA GOVERNO E CONGRESSO

Entra-se num gabinete, entra-se noutro, vai-se a um terceiro e, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, entre os representantes de Rondônia, o tema do momento é um só: a eleição de outubro e quem irá para o segundo turno, na corrida pelo Governo. Claro que na pauta há temas atuais relevantes, principalmente relacionados com os preços abusivos dos pedágios na BR 364 e as graves questões ambientais, com a sequência de ataques virulentos do governo Lula contra o agronegócio e o garimpo, mas principalmente contra os pequenos produtores rurais e os pequenos garimpeiros. Contudo, ao se conversar em Brasília, as questões que realmente causam debates, discussões, opiniões das mais diversas são: quem serão os dois candidatos ao Governo que irão para o turno decisivo; quem serão os senadores eleitos; qual o nível de renovação da bancada federal?

Claro que há opiniões mais emitidas com o coração, dependendo do viés político de quem está dando seu pitaco. Mas há também posicionamentos mais racionais, inclusive com gente de um grupo político achando que o adversário teria mais chances. Nos gabinetes do Congresso, a cor local é muito mais discutida, pelo menos até agora, do que a decisiva e vital à Presidência, que decidirá se o Brasil vai definitivamente para o abismo ou se teremos alguma chance de voltarmos a ser um país voltado para o desenvolvimento e para o futuro. Como diz o velho ditado, as questões da aldeia contam muito mais do que as do resto do mundo.

A DUAS SEMANAS DO INÍCIO DAS CONVENÇÕES, CANDIDATOS INTENSIFICAM ANDANÇAS E CORREM ATRÁS DO ELEITOR

E como estão as andanças dos candidatos ao Governo, a duas semanas do início das convenções? A Capital e o interior são alvos diários da correria dos que sonham com a Palácio Rio Madeira/CPA e que podem se considerar bem na foto, todos se dizendo em pré-campanha, mas que de pré não tem nada, na verdade. Marcos Rogério tem visitado várias cidades e concentrado sua campanha nas redes sociais. Nesta semana, divulgou novo vídeo ao lado do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, que o recheou de elogios e destacou também os postulantes ao Senado pelo partido, Fernando Máximo e Bruno Scheid. A dobradinha Adailton Fúria e Everton Leoni, do PSD, tem outra tática. Ao invés de divulgar apoios com nomes fortes da política, optaram por muitas e muitas visitas pessoais ou de grupos, gastando sola de sapato e apertando mãos. Fúria esteve na Capital, mas deu alvo principal é o interior, já que em Porto Velho seu candidato a vice é quem está levando o nome da dobradinha. Hildon Chaves também batalha em várias regiões do Estado, dividindo missões com seu vice, Cirone Deiró. O interior tem sido a meta principal da dupla, já que em Porto Velho o nome de Hildon está consolidado, pelo bom governo de oito anos que fez à frente da Prefeitura. Tanto Pedro Abib, do MDB quanto Expedito Netto, do PT, continuam numa dura batalha para crescerem entre o eleitorado. Expedito começou bem antes sua campanha, tentando mobilizar a esquerda do Estado, coisa que, ao que parece, ainda não conseguiu. Já em relação a Abib, que recém entrou no jogo, não se tem a menor ideia se ele está conseguindo ou não se tornar conhecido em toda a Rondônia, em tão pouco tempo. Já quanto aos candidatos com chances muito pequenas, ao menos até agora, mal saíram do traço, em pesquisas já publicadas e outras, internas. Mas tanto Samuel Costa, do PSB quanto Luiz Theodoro, do Psol, dão seus recados e tentam ficar mais conhecidos. Mais que isso, só milagre!

CONFÚCIO CONSEGUIRÁ UNIR TODA A ESQUERDA EM TORNO DA SUA CANDIDATURA À REELEIÇÃO? ESTE SERÁ SEU MAIOR DESAFIO

E a chegada de Confúcio Moura no pacote de nomes que querem as duas cadeiras ao Senado? Ele terá cacife para mobilizar toda a esquerda rondoniense em torno do seu nome? A resposta positiva a esta pergunta é essencial para que o duas vezes ex-governador e senador por quase oito anos tenha possibilidades reais de se reeleger. Confúcio é o campeão de recursos para Rondônia. Isto é inegável. Mas, sua ligação com o governo Lula, a defesa da ideologia do Planalto; o lava mãos em pautas que beneficiariam ou impediriam ataques ao agronegócio e aos pequenos produtores e, principalmente, a criação de áreas de preservação desnecessárias, prejudicando centenas e centenas de famílias, o afastaram do seu eleitorado tradicional. Embora nunca tenha perdido sequer uma das dez eleições que participou até agora, nunca Confúcio Moura correu tanto risco de sua primeira derrota. Ele sempre foi candidato, mas esperou a decisão do TRE de impedir a candidatura de Acir Gurgacz, com quem tinha um acordo, para oficializar que estará na disputa de outubro. Está em campanha (tem que dizer que é pré-campanha?) há meses. Basta ver a alta produção de publicações nas suas redes sociais. Precisa agora convencer PT, PSB, Psol, Rede e todos os demais partidos à esquerda, de não lançarem candidatos ao Senado, com todos fechando com ele. Se não conseguir, dificilmente terá sucesso. E mesmo que consiga, pela primeira vez em sua longa história na política, o experiente prefeito, deputado, governador e senador corre o risco de ficar pelo caminho. Agora, é esperar para ver!

GOVERNO LANÇA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL DE QUASE 8 BILHÕES E MEIO PARA ÁGUA E ESGOTO EM 40 CIDADES

Mais uma vez o Governo de Rondônia vai à B3, na Bolsa de Valores, para uma concorrência. Desta vez internacional. E ela envolve um valor estratosférico, estimado em mais de 8 bilhões e 477 milhões de reais. A privatização se refere aos serviços de água e esgoto em Porto Velho e mais 39 cidades rondonienses. Apenas 12 municípios não serão atingidos pela medida. O consórcio vencedor será responsável pelos serviços de abastecimento de água e implantação do sistema de esgoto sanitário para uma população que pode chegar a 1 milhão e 600 mil pessoas, aproximadamente. Além disso, o contrato garantirá a exploração exclusiva dos serviços ao grupo vencedor por um prazo de 35 anos. O novo sistema deve substituir a quase falida Caerd, com sua dívida de quase 1 bilhão de reais e que não tem condição alguma de fazer novos investimentos. O Estado foi dividido em regiões, para fins da privatização dos serviços e a Microrregião de Água e Esgoto de Rondônia (MRAE), que na verdade é macro, porque envolve a maior parte da população, é a que está sendo mote da concorrência. Segundo o edital, a concessão “deverá assegurar a prestação adequada dos serviços, observando critérios de regularidade, eficiência, segurança, continuidade, universalização, modicidade tarifária e cumprimento das metas e indicadores previstos no contrato. Também deverão ser respeitados os prazos, diretrizes técnicas e normas regulatórias aplicáveis ao setor”.

A entrega das propostas foi agendada para 22 de setembro, na sede da B3, em São Paulo.

OPERAÇÃO DA PF NA ASSEMBLEIA ENVOLVE SUSPEITA DE LICITAÇÕES. PARLAMENTO EMITE NOTA SOBRE O CASO

Rondônia amanheceu, nesta quinta-feira, com uma operação da Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União (CGU) e do Ministério Público estadual na Assembleia Legislativa. Não há muitos detalhes e nem nomes, mas a operação mirou 19 mandados de busca e apreensão e duas prisões preventivas. O pano de fundo seriam denúncias de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos, que teriam ocorrido ainda em 2024. Ainda pela manhã, a Assembleia emitiu nota afirmando que “acompanha as medidas relacionadas à operação, a partir de informações divulgadas pela Controladoria-Geral da União (CGU), e reafirma seu compromisso com a legalidade, a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos”. A decisão judicial que autorizou a ação da PF, também determinou o afastamento de onze servidores públicos e o bloqueio de bens, ativos financeiros e de criptomoedas, até o limite de milhões de reais. As investigações iniciaram há dois anos, a partir de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) encaminhados pelo COAF, que apontaram movimentações financeiras envolvendo uma empresa sediada em Manaus, que mantinha contratos públicos em Rondônia e também suspeita posses acima dos valores dos seus vencimentos, de vários suspeitos. Na nota, a ALE afirma, ainda, que “os fatos investigados devem ser apurados com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sem qualquer interferência no trabalho dos órgãos responsáveis”. Acrescenta ainda a Nota Oficial: “em relação aos procedimentos licitatórios, a Casa destaca que adota mecanismos de controle interno, fiscalização e governança para assegurar a regularidade das contratações públicas. Os processos são públicos e estão disponíveis no Portal da Transparência do Poder Legislativo”.

CONFIRMADA REALIZAÇÃO DO FLOR DE MARACUJÁ PARA A ÚLTIMA SEMANA DE AGOSTO. MAS NÃO HÁ MAIS DETALHES

Data já tem. Está faltando a oficialização do local. Está confirmada a realização da 42ª edição do Arraial Flor do Maracujá. Vai acontecer entre 21 e 30 de agosto – data semelhante ao ano passado, embora tenha sido mais no início do mês – provavelmente no Parque dos Tanques novamente, mas isso ainda não é oficial. A decisão foi tomada durante reunião na Sejucel, com a participação de representantes da União Junina Porto Velhense (Unajup) agora responsável, em nome das quadrilhas e Bois Bumbás, pela participação no evento. No encontro, foram decididos alguns detalhes da realização da grande festa cultural, que começou em Porto Velho em 1983. A data de 21 a 30 de agosto foi decidida por consenso. O maior evento cultural da Capital rondoniense pretende, mais uma vez, reunir grupos folclóricos, quadrilhas juninas, bois-bumbás e atrair os tradicionais milhares de espectadores que adoram o Arraial. Por enquanto não há mais detalhes, como local, horário, premiações e outros, sempre de grande importância na organização da festa. Mas ter uma data, decidida e anunciada, já é um passo importante. No ano passado, foram mais de 40 apresentações de quadrilhas mirins, adultas e grupos de Bois Bumbás. Para este ano, a organização espera pelo menos o mesmo número de participantes. Em breve, serão definidas as premiações para os vencedores, que recebem seus prêmios sempre na última noite das apresentações.

QUEM REPLICA FAKE NEWS E NOTÍCIAS FRAUDULENTAS TAMBÉM COMETE CRIME, DECIDE A JUSTIÇA ELEITORAL RONDONIENSE

Quem avisa amigo é! O ditado cabe muito bem para os celerados que se empolgam e começam a replicar notícias falsas, imaginando que ficarão impunes. Uma importante decisão da Justiça Eleitoral de Rondônia diz exatamente o contrário: otário que se achar inteligente para reproduzir Fake News, mesmo que não o autor delas, pode pagar. E pagar caro. Ou seja, os que reproduzem notícias falsas, também comete crime. O caso foi julgado agora, mas ocorreu na última eleição municipal. Um eleitor compartilhou, nos grupos “Amigos de Mariana Carvalho” e “Amigos de Expedito Jr”, um vídeo , feito com montagem de reportagem originalmente veiculada pelo SBT Rio que denunciava a apreensão de valores em espécie para compra de votos a favor de um vereador carioca. O vídeo foi claramente manipulado, embora utilizasse a abertura e a voz da mesma apresentadora da reportagem original. O conteúdo, falso, foi uma fraude, tentando associar o então candidato a prefeito Léo Moraes a prática de crimes, usando uma legendas falsas e outras aberrações. A Justiça Eleitoral entendeu que quem compartilha um conteúdo fraudado e de Fake News, comete crime eleitoral, ficando obrigado a excluir o conteúdo, não mais divulga-lo e, ainda, a pagar multa por veiculação de desinformação durante a campanha eleitoral.

O advogado do prefeito Léo Moraes, Nelson Canedo, disse que essa decisão “serve de alerta para quem compartilha conteúdo contendo Fake News em grupos de Whatsapp contra candidatos, partidos e o próprio sistema eleitoral, ainda mais em um momento sensível que estamos vivenciando, o da pré-campanha de 2026”. No resumo da ópera: replicou algo criminoso, é criminoso também. E responde no seu CPF. Aviso dado!

REPRESSÃO À BANDIDAGEM E ÀS FACÇÕES: PRESSÃO AMERICANA E PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES NADA TÊM A VER COM ISSO?

Só alguém muito ingênuo pode imaginar que a série de ações repressivas dos últimos dias das nossas polícias contra facções, traficantes e todos os tipos de criminosos nada tem a ver com a decisão do governo americano de atacar o Comando Vermelho e o PCC, tornando-as grupos terroristas e com a eleição de outubro. Em várias regiões do país e, claro, incluindo o Norte, uma série de ataques das polícias contra criminosos está sendo realizada. Claro que a decisão de atacar criminosos, como raramente foi feito até agora no atual governo, tem também ligação direita com a eleição de outubro, onde a absurda falta de segurança assusta a população e isso pode ser decisivo n a hora do voto. Das favelas do Rio de Janeiro à ações em pleno Nordeste, onde facções determinam até que as famílias abandonem suas casas e agora, também na Amazônia, a força pesada de lei, como por milagre, começa a ser vista como nunca dantes no quartel do Abrantes. Nesta semana mesmo, uma força de mais de 300 policiais estaduais e federais foram às ruas, atacar o crime. Foram cumpridos, num só dia, 89 mandados de busca e apreensão e 35 de prisão, todos membros de organização criminosa com atuação em Rondônia e ramificações em outros Estados. Claro que, por enquanto, as ações policiais são pequenas gotas d´água contra a enxurrada de criminosos que tomaram conta de diversas regiões do país. Números oficiais apontam que 26 por cento dos brasileiros, ou sejam perto de 55 milhões de pessoas, vivem sob o tacão de facções criminosas. Se todos os dias foram realizadas ações como as desta semana, precisaremos de pelo menos uma década para colocar todos os bandidos na cadeia. Isso, claro, se os defensores dos direitos humanos dos bandidos permitirem. Por enquanto, perto da eleição, estão permitindo.

PERGUNTINHA

Depois de assistir ao fracasso da Seleção Brasileira e a malemolência (sinônimos: falta de disposição; indisposição, preguiça) com que nossos atletas jogaram e aceitaram a derrota e de se ver a sensacional vitória argentina de virada, com sangue nos olhos dos seus jogadores contra o Egito, não deu uma vontade de lamentar que o Messi não tenha nascido no Brasil?