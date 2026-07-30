O TEMPO E A TEMPERATURA: confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (30)

Por Viviane Bessa

Publicada em 30/07/2026 às 08h00

A previsão do tempo para esta quinta-feira (30) indica predomínio de muitas nuvens em toda a Região Norte. As condições para chuva permanecem concentradas em parte de Roraima e do Amazonas, enquanto os demais estados seguem com tempo estável e variação de nebulosidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a capital, Palmas, terá muitas nuvens, com temperaturas entre 23°C e 36°C. Nas demais áreas do estado, o tempo permanece estável, com predomínio de nebulosidade tanto nas regiões Ocidental quanto Oriental.

No Pará, Belém registra muitas nuvens, com mínima de 25°C e máxima de 32°C. A mesma condição se estende às regiões Marajó, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense, Baixo Amazonas e Metropolitana de Belém.

No Amapá, a capital, Macapá, terá muitas nuvens, com temperaturas variando entre 24°C e 32°C. O cenário também predomina nas demais áreas do estado, abrangendo o Norte, o Sul e a região Central.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os termômetros variam entre 25°C e 34°C. A previsão da mesma condição alcança grande parte das regiões Norte, Centro e Sul do estado.

No Amazonas, Manaus terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e temperaturas entre 26°C e 36°C. Nas regiões Norte, Centro e Sudoeste do estado, há previsão de pancadas de chuva isoladas, enquanto o Sul Amazonense permanece com muitas nuvens.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 36°C. Nas regiões Leste e Madeira-Guaporé, o predomínio também é de muitas nuvens ao longo do dia.

No Acre, Rio Branco registra muitas nuvens, com temperaturas entre 23°C e 36°C. A previsão é semelhante nas regiões do Vale do Acre e do Vale do Juruá, onde a nebulosidade predomina.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).