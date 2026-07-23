O TEMPO E A TEMPERATURA: Confira a previsão do tempo para a Região Norte nesta quinta-feira (23)

Por Viviane Bessa

Publicada em 23/07/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma quinta-feira (23) marcada por variação de nebulosidade e condições para chuva isolada em grande parte dos estados. As temperaturas seguem elevadas em toda a região, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Acre, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na maior parte do estado. Em Rio Branco, os termômetros variam entre 22°C e 33°C. O mesmo cenário é esperado para as regiões do Vale do Juruá e do Vale do Acre.

No Amazonas, a capital Manaus registra mínima de 26°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A previsão também se estende às regiões do Norte Amazonense, Centro Amazonense, Sudoeste Amazonense e Sul Amazonense.

No Amapá, Macapá terá temperaturas entre 24°C e 32°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As mesmas condições predominam nas regiões Norte, Centro e Sul do estado.

No Pará, a capital Belém deve registrar mínima de 24°C e máxima de 33°C, também sob muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. A previsão alcança as regiões do Marajó, Baixo Amazonas, Nordeste Paraense, Sudoeste Paraense e Sudeste Paraense.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 25°C e máxima de 33°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. O tempo permanece semelhante nas regiões Norte, Centro-Sul e Sul do estado.

Em Rondônia, Porto Velho registra temperaturas entre 22°C e 35°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. A previsão também vale para as regiões Leste Rondoniense e Madeira-Guaporé.

Já no Tocantins, o tempo segue mais estável. Em Palmas, a mínima será de 21°C e a máxima de 36°C, com predomínio de poucas nuvens. Nas regiões do Bico do Papagaio, Ocidental do Tocantins e Oriental do Tocantins, o céu varia entre poucas nuvens e muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).