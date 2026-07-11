Noeli Deiró defende programas que beneficiem crianças e adolescentes

Por Assessoria

Publicada em 11/07/2026 às 08h50

A pré-candidata a deputada estadual Noeli Deiró disse que uma de suas prioridades, se for eleita, é apoiar iniciativas que beneficiem crianças e adolescentes. Ela citou como exemplo, o fortalecimento de programas e de instituições que desenvolvam atividades que contribuem com a proteção e com o desenvolvimento físico e mental dos jovens. “Quando cuidamos das crianças e dos adolescentes, estamos fazendo o bem para toda a família”, disse.

Segundo Noeli, a prática de atividades esportivas e culturais, além de outras ações desenvolvidas por entidades coordenadas pela sociedade civil, vem mostrando excelentes resultados na prevenção contra o uso de drogas e no desenvolvimento físico e mental de crianças e adolescentes. “Acompanhei o trabalho realizado, durante muitos anos em Cacoal, pela Guarda-Mirim e outros programas como o Proerd, desenvolvido pela Polícia Militar, são iniciativas como essas que quero fortalecer”, explicou.

O objetivo, segundo Noeli, é criar e fortalecer programas sociais que gerem impactos profundos e duradouros, não apenas na vida dos jovens assistidos, mas em toda a estrutura familiar e comunitária. A criação de projetos, que possam contribuir com melhorias na formação escolar dos alunos da rede pública, também faz parte do plano de trabalho da pré-candidata.

Entre as principais metas da pré-candidata, está a de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelo marido, deputado Cirone Deiró. Ela pretende atuar no sentido de apoiar, principalmente, o setor produtivo, as pessoas com deficiência, as mulheres em situação vulnerável, as áreas social, da saúde, da educação, do esporte, da cultura e da infraestrutura.