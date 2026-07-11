FICOP 2026 é anunciada oficialmente e promete movimentar Pimenta Bueno e região

Por PIMENTA VIRTUAL

Publicada em 11/07/2026 às 09h29

A 9ª edição da Feira da Indústria e Comércio de Pimenta Bueno será realizada nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2026, na Praça dos Pioneiros.

A diretoria da ACIPB/CDL convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira e anunciou oficialmente a realização da 9ª edição da Feira da Indústria e Comércio de Pimenta Bueno, a FICOP 2026.

Conforme apurou o Pimenta Virtual, o evento já tem data marcada e será realizado nos dias 30 e 31 de julho e 1º de agosto de 2026, na Praça dos Pioneiros, em Pimenta Bueno.

Consolidada como um dos principais eventos de negócios da região, a FICOP reúne empresas, expositores, instituições, empreendedores e visitantes em uma programação voltada ao empreendedorismo, inovação, networking e fortalecimento da economia local.

Mais do que uma feira comercial, a FICOP se tornou uma vitrine para Pimenta Bueno e para municípios vizinhos. O evento movimenta diferentes setores, gera oportunidades de negócios, aproxima empresas do público consumidor e contribui para fortalecer a economia regional.

A edição de 2025 ganhou grande destaque e chegou a ser comparada a outras grandes feiras realizadas no estado de Rondônia, reforçando a importância do evento no calendário empresarial e institucional. O resultado positivo aumentou a expectativa para 2026, que promete uma estrutura ainda mais organizada e uma programação capaz de atrair empresários, empreendedores e visitantes de toda a região.

Para a ACIPB/CDL, a feira representa uma oportunidade de valorizar o comércio, a indústria, os prestadores de serviços e os empreendedores locais, além de estimular parcerias e novos investimentos.

O Pimenta Virtual traz essa novidade em primeira mão para os leitores e seguirá acompanhando os próximos detalhes da organização da FICOP 2026.