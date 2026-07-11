Thais Carla anuncia fim do casamento com Israel Reis após 11 anos

Por IG

Publicada em 11/07/2026 às 10h24

Após 11 anos de casamento, a influenciadora e dançarina Thais Carla e o fotógrafo Israel Reis anunciaram nesta sexta-feira (10) o fim do relacionamento. A notícia foi compartilhada por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais, na qual os dois afirmaram que a decisão foi tomada de forma amigável, respeitosa e em comum acordo.

No comunicado, o agora ex-casal destacou a trajetória construída ao longo da última década, marcada por desafios, conquistas e pela formação da família. Juntos, eles são pais de Maria, de 9 anos, e Eva, de 6.

“Depois de 11 anos de história, nós, Thais e Israel, decidimos seguir caminhos diferentes. Ao longo desses anos, compartilhamos sonhos, desafios, conquistas e construímos juntos aquilo que temos de mais precioso: nossa família e nossas duas filhas, que serão para sempre o maior elo entre nós”,Thais Carla

"Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor"

Thais e Israel também ressaltaram que o fim do casamento não aconteceu por falta de amor ou respeito, mas como parte de um novo momento vivido por ambos.

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“Nem todo ciclo chega ao fim por falta de amor, respeito ou gratidão. Às vezes, a vida nos convida a trilhar novos caminhos, e reconhecer esse momento também é uma demonstração de maturidade, cuidado e responsabilidade com a nossa história”, acrescentaram.

Filhas seguirão como prioridade

Apesar da separação, os dois reforçaram que seguirão unidos na criação das filhas e que o bem-estar das crianças continuará sendo a principal prioridade da família.

“Somos gratos por tudo o que vivemos, pelos aprendizados que construímos juntos e pela família que formamos. Seguiremos unidos no compromisso de amar, proteger e cuidar de nossas filhas, que continuarão sendo nossa prioridade absoluta”, afirmaram.

Pedido de respeito aos seguidores

Ao final da mensagem, Thais Carla e Israel Reis pediram compreensão e respeito dos seguidores durante o processo de separação.

“Pedimos, neste momento, compreensão, respeito e sensibilidade. Encerramos um capítulo importante de nossas vidas com a certeza de que a trajetória que compartilhamos teve valor, significado e deixará lembranças que sempre farão parte de quem somos. A vida segue, os caminhos se transformam, mas o respeito, a gratidão e a família que construímos permanecerão para sempre”, concluíram.