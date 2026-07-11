Vini Jr. expõe frustração após queda e recebe apoio:

Por IG

Publicada em 11/07/2026 às 10h15

Quase uma semana após a eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Vini Jr. usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a derrota. O atacante compartilhou um desabafo emocionado nesta sexta-feira (10) e acabou recebendo uma enxurrada de mensagens de apoio de famosos e torcedores.

Na publicação, acompanhada por uma foto em preto e branco deitado no gramado, o camisa 7 revelou que precisou de alguns dias para refletir antes de se pronunciar sobre a frustração vivida no torneio.

“Quase quatro anos depois e novamente pensando no que escreve após uma frustração em Copa do Mundo. Vi tantas pessoas de todas as idades me apoiando, abraçando nosso sonho, que seria injusto manter o silêncio. Mas precisava de uns dias para refletir”, iniciou o jogador.

Ao longo do texto, o atacante destacou o orgulho de vestir a camisa da Seleção Brasileira e admitiu a frustração pela eliminação precoce. Vini Jr. também pediu desculpas aos brasileiros e prometeu seguir trabalhando para recolocar o país no topo do futebol mundial.

“Vestir a camisa da Seleção é o maior orgulho da minha vida, e sair de uma Copa nas oitavas é um sentimento difícil de explicar. Sei o quanto me preparei, o quanto me concentrei, o quanto queria isso por vocês, pela minha família. A sensação de frustração é absurda. Tínhamos um grupo forte o suficiente para fazer mais e não conseguimos. Peço desculpas e lutarei pelo nosso sonho de voltar ao topo do mundo”,Vini Jr.

Famosos e fãs saem em defesa do jogador

Nos comentários da publicação, Vini Jr. foi acolhido por diversas personalidades e milhares de internautas, que fizeram questão de reconhecer o esforço do atacante e incentivá-lo a seguir em frente.

O presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, deixou uma mensagem de incentivo. “Cabeça erguida, foco na missão e siga fazendo o que você ama! Seguimos”, escreveu.

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O humorista e influenciador Thiago Ventura também demonstrou empatia com o momento vivido pelo jogador. “Se eu, que nem jogador sou, já tô com o sentimento de ter cagado na mão e limpado o rosto, imagina o que você não deve tá sentindo. É foda tentar explicar. O que resta pra geral é levantar a cabeça, mas pra mim até isso é difícil por conta do peso. Enfim, agora é respirar fundo e tacar marcha!”, comentou.

Internautas destacam atuação de Vini Jr.

Além das manifestações de famosos, torcedores também usaram os comentários para confortar o atacante e destacar sua importância para a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo.

“Eu admiro todos os jogadores. Vocês foram por um país, o nosso Brasil. Eu vi vocês jogarem, um privilégio. Não importa nada pra mim, o que importa é ter uma vida feliz e ver vocês jogadores jogarem. Deus abençoe você, Vini”, escreveu uma seguidora.

Outro internauta elogiou o desempenho do atacante na competição. “Você foi o melhor jogador do Brasil no torneio, simples assim. Vai pra próxima mais forte!”, afirmou.