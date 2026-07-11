Luis Fernando aborda aumento do ICMS, pedágio na BR-364, bancada federal e pré-candidatura ao Senado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/07/2026 às 10h35

PORTO VELHO, RO – A próxima edição do RD Entrevista, realizado pelo Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, terá como convidado o auditor fiscal e ex-secretário de Estado de Finanças Luis Fernando Pereira da Silva, pré-candidato ao Senado pelo PSD. O programa será exibido na próxima segunda-feira, dia 13, com apresentação do jornalista Vinícius Canova.

Durante a conversa, Luis Fernando aborda a trajetória construída ao longo de 22 anos como auditor fiscal e os sete anos em que esteve à frente da Secretaria de Estado de Finanças. O entrevistado explica como ocorreu a passagem de uma carreira predominantemente técnica para a pré-candidatura a um cargo eletivo e comenta o convite recebido para integrar a disputa pelo Senado.

O programa também apresenta o lado pessoal do pré-candidato. Luis Fernando fala sobre a família, a vida religiosa, a relação com Rondônia e as experiências profissionais anteriores ao serviço público estadual. A entrevista busca mostrar como essa trajetória influenciou sua forma de enxergar a política e a administração pública.

Um dos principais pontos da conversa envolve a situação financeira de Rondônia. O ex-secretário é questionado sobre as críticas de opositores ao governo Marcos Rocha, a evolução do orçamento estadual, o crescimento das despesas e as condições que serão deixadas para o próximo governador.

A ligação de Luis Fernando com o grupo político governista também entra no debate. Filiado ao PSD, partido do governador Marcos Rocha, o pré-candidato comenta o apoio ao projeto eleitoral liderado pela legenda e responde se terá autonomia para tomar decisões próprias caso seja eleito senador.

Outro tema abordado é o aumento da alíquota modal do ICMS, medida aprovada durante sua passagem pela Secretaria de Finanças. Luis Fernando é questionado sobre os motivos da alteração, os produtos alcançados, os efeitos para consumidores e empresas e o impacto político que o assunto poderá provocar durante a campanha eleitoral.

A entrevista trata ainda da capacidade do ex-secretário de enfrentar adversários com discursos mais contundentes. O convidado comenta como pretende transformar informações econômicas, tributárias e fiscais em uma linguagem acessível à população, além de falar sobre sua disposição para participar dos embates da campanha.

O posicionamento político e ideológico do pré-candidato ocupa outro trecho do programa. Luis Fernando responde sobre sua localização no cenário entre direita, centro e esquerda, sua relação com pautas nacionais e os critérios que pretende utilizar para definir votos e posições no Senado.

A atuação do Supremo Tribunal Federal, o equilíbrio entre os Poderes e a possibilidade de abertura de processos contra ministros também são discutidos. O entrevistado é provocado a apresentar sua posição sobre os instrumentos disponíveis ao Senado para fiscalizar integrantes do Judiciário.

No campo econômico, a conversa alcança a decisão de Rondônia de não aderir ao subsídio proposto pelo governo federal para o diesel importado. Luis Fernando explica o funcionamento da medida, comenta seus possíveis efeitos sobre o preço nas bombas e analisa os fatores que influenciam o valor dos combustíveis.

A concessão da BR-364 e a cobrança de pedágio aparecem entre os temas mais sensíveis da entrevista. O pré-candidato é questionado sobre a atuação da bancada federal, as condições previstas no contrato, os investimentos destinados à rodovia e o custo do transporte para produtores, empresas e moradores.

O isolamento aéreo de Rondônia também entra em pauta. Luis Fernando fala sobre a redução de voos, os preços das passagens, os incentivos concedidos às empresas aéreas e as medidas que poderiam ser discutidas no Congresso para ampliar a concorrência e melhorar a ligação do estado com outras regiões do país.

Na área eleitoral, o entrevistado apresenta as prioridades que pretende levar ao Senado caso sua candidatura seja confirmada e obtenha o apoio dos eleitores. Entre os assuntos debatidos estão a participação de Rondônia no orçamento federal, a regularização fundiária, o marco temporal, a reforma tributária, os incentivos fiscais e a atração de investimentos.

Luis Fernando também responde se considera adequada a atuação dos atuais deputados federais e senadores de Rondônia. A conversa aborda episódios em que a representação política do estado foi cobrada por maior participação e antecipação diante de decisões tomadas em Brasília.

A entrevista completa com Luis Fernando Pereira da Silva será exibida na próxima segunda-feira, dia 13, em mais uma edição do RD Entrevista, programa produzido nos estúdios do Rondônia Dinâmica em parceria com o Informa Rondônia, sob apresentação de Vinícius Canova.