Festival de Brincadeiras Populares resgata tradição e cultura na Escola Santo Antônio

Por Meiry Santos

Publicada em 11/07/2026 às 10h46

A Escola Municipal Santo Antônio, localizada na Estrada de Santo Antônio, 633, no bairro Triângulo, será palco de uma verdadeira viagem às brincadeiras que marcaram gerações. Na próxima terça-feira (14/07), às 8h, a unidade recebe o Festival de Brincadeiras Populares, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação (Semed) que valoriza a cultura popular e incentiva a interação entre os estudantes por meio de atividades lúdicas.

O festival reunirá exclusivamente brincadeiras tradicionais, também conhecidas como brincadeiras de raiz, que fazem parte da infância de milhares de brasileiros.

Durante toda a programação, alunos, professores e comunidade escolar poderão participar de atividades como pular corda, amarelinha, cabo de guerra, corrida do saco, peteca, elástico, entre outras, curriboque, além de apresentações e demonstrações que prometem muita diversão e aprendizado.Para o secretário municipal de Educação, Giordani Lima, o evento reforça o compromisso da Semed com uma educação que preserva a cultura e promove o desenvolvimento integral dos estudantes. "As brincadeiras populares fazem parte da nossa identidade cultural e ensinam valores importantes como respeito, cooperação, criatividade e convivência. Promover esse festival é proporcionar às crianças momentos de alegria, aprendizado e valorização das nossas tradições, mostrando que a escola também é um espaço de cultura e de construção de memórias afetivas”, disse ele.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas como o Festival de Brincadeiras Populares fortalecem a educação ao unir aprendizado, cultura e convivência. “Queremos que nossas crianças tenham acesso a uma educação que vá além da sala de aula, valorizando a nossa cultura, incentivando a convivência e proporcionando experiências que contribuam para o desenvolvimento integral. Resgatar as brincadeiras populares é preservar a nossa história e criar memórias que acompanharão esses estudantes por toda a vida.”

Idealizador e responsável pelo trabalho de resgate das brincadeiras populares na rede municipal há vários anos, o professor Marcos Inter destaca que a proposta é reconectar as novas gerações com atividades que atravessam o tempo. "Será uma manhã muito especial. Teremos somente brincadeiras de raiz, brincadeiras populares e tradicionais, aquelas que fizeram parte da infância de muitas gerações. Além das vivências, teremos demonstrações e muita participação dos estudantes. Queremos mostrar que é possível brincar, aprender e preservar a nossa cultura ao mesmo tempo”.

O educador acrescentou ainda que o Festival de Brincadeiras Populares integra as ações pedagógicas da Semed voltadas à valorização da infância, da cultura brasileira e do aprendizado por meio do brincar. “Fortalece o desenvolvimento físico, social e emocional dos nossos estudantes”.