Após funeral de Khamenei, líder supremo do Irã diz que vingança é exigência que deve acontecer

Por G1

Publicada em 11/07/2026 às 09h51

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, afirmou neste sábado (11) que a "vingança" pelo seu pai, aiatolá Ali Khamenei, morto durante um ataque aéreo dos Estados Unidos em 28 de fevereiro, é uma exigência do povo iraniano.

A mensagem foi publicada em seu perfil do X após o funeral de Khamenei, realizado nesta semana ao longo de quatro dias.

"A vingança pelo mártir do Irã é a exigência do nosso povo e, com toda a certeza, deve ser realizada. Esses criminosos, cuja lista completa — do primeiro ao último — está em nossas mãos, levarão para o túmulo o desejo de ter uma morte tranquila, em sua própria cama", escreveu

O novo aiatolá ainda não fez nenhuma aparição pública desde o início dos ataques promovido pelos EUA e por Israel contra o país. Mesmo durante as homenagens a seu pai nesta semana, Mojtaba também não se apresentou. Agências de notícia do país alegam que o líder está com o rosto desfigurado após ser atingido pelo ataque.

A declaração ocorre em meio a uma piora na relação entre Teerã e Washington. Na última sexta-feira (10), o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou destruir o país se as forças iranianas tentarem assassiná-lo.

Em uma publicação nas redes sociais, Trump disse que "mil mísseis estão prontos e carregados" contra o Irã e que "milhares" de outros poderiam ser lançados em seguida.

A postagem foi feita na sequência de apoiadores do governo iraniano entoarem palavras de ordem pedindo a morte de Trump durante o funeral do aiatolá Ali Khamenei.

Neste sábado, uma fonte próxima à equipe de negociação do Irã afirmou que o país descarta iniciar negociações sobre a guerra enquanto os Estados Unidos não cumprirem acordos previamente estabelecidos, informou a agência iraniana Fars.