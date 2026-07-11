Ex-BBB revela que gosta de produzir conteúdo adulto:

Por IG

Publicada em 11/07/2026 às 10h08

Francine Piaia, finalista do BBB 9, não venceu o reality show, mas afirma que sua vida mudou completamente após deixar a casa mais vigiada do Brasil. A ex-participante encontrou sucesso na produção de conteúdo adulto.

"Minha vida hoje é supertranquila. Trabalho com internet e produzo conteúdo adulto nas duas maiores plataformas", disse Francine, que mantém perfis na Privacy e no OnlyFans.

De acordo com a ex-BBB, a produção de conteúdo +18 se tornou não apenas uma fonte de renda estável, mas também contribuiu para fortalecer sua autoestima.

"Foi uma forma de realmente me reinventar. Eu não me achava sexy, e isso despertou um lado meu que eu não conhecia, inclusive em relação à autoestima", afirmou. "Me sinto bem fazendo esse trabalho. Me sentir desejada faz bem para mim. Apesar de ouvir muitas críticas sobre quem produz esse tipo de conteúdo, é algo muito tranquilo e que faz bem para o meu eu."

Francine também revelou que costuma realizar pelo menos uma cirurgia plástica por ano e contou que está casada atualmente.

Ao relembrar sua participação no Big Brother Brasil, ela admite que era "criançona" na época.

Curti cada momento lá dentro. Para mim, foi uma experiência incrível. Sempre divido a minha vida em antes e depois do Big Brother, porque foi um acontecimento muito importanteFrancine Piaia

Mesmo 17 anos após sua participação no reality, Francine afirma que ainda realiza diversos trabalhos graças à visibilidade conquistada no programa.

"As pessoas ainda me reconhecem muito na rua. A nova geração talvez não me conheça tanto, mas quem tem mais de 40 anos geralmente lembra de mim."