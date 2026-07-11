PM prende suspeitos com mais de 100 porções de drogas na zona leste

Por pvhnoticias.com

Publicada em 11/07/2026 às 09h30

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de 133 invólucros de cocaína, duas porções de maconha e na prisão de suspeitos por tráfico de drogas na tarde desta sexta-feira (10), em uma residência localizada na Rua Iporã, no bairro Jardim Santana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o 5º Batalhão da Polícia Militar, a equipe recebeu informações do Núcleo de Inteligência apontando intensa movimentação de usuários no imóvel, com entradas e saídas frequentes e rápidas negociações, características típicas do comércio de entorpecentes. O endereço já era conhecido pelas forças de segurança por ocorrências anteriores relacionadas ao tráfico.

Durante a aproximação da viatura, um dos suspeitos correu para dentro da residência, enquanto outro tentou fugir pelos telhados de casas vizinhas. Após o cerco policial, ele foi localizado escondido sobre um telhado e detido.

Nas buscas realizadas no imóvel, os policiais encontraram dezenas de porções de cocaína prontas para comercialização, além de maconha, embalagens utilizadas para fracionamento da droga, dinheiro trocado, máquina de cartão e cadernos com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Os militares também identificaram um sistema de monitoramento por câmeras voltado para a rua, supostamente utilizado para alertar sobre a aproximação de viaturas policiais. No terreno ainda foi encontrado um símbolo associado a uma facção criminosa, fato que será investigado pela Polícia Civil.

Ao todo, foram apreendidos 133 invólucros de cocaína, duas porções de maconha, três tubos plásticos, uma câmera de monitoramento e um aparelho celular Samsung Galaxy A14 5G.

Os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Justiça.