Suspeita foge após companheiro ser esfaqueado durante discussão em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 11/07/2026 às 09h30

Uma mulher é procurada após ser apontada como suspeita de esfaquear o companheiro durante uma discussão ocorrida na noite de sexta-feira (10), no Residencial Popular Porto Fino, no bairro Socialista, zona Leste de Porto Velho.

A suspeita deixou o apartamento antes da chegada da Polícia Militar. Buscas foram realizadas nas proximidades, mas ela não foi localizada.

O homem, de 35 anos, apresentava uma perfuração no braço esquerdo causada por um objeto perfurocortante. Após receber os primeiros atendimentos da guarnição, ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Leste, onde permaneceu sob cuidados médicos.

A equipe da Operação Orgulho do Madeira havia sido acionada para atender uma ocorrência de lesão corporal. Aos policiais, a vítima relatou que o golpe foi desferido durante uma discussão motivada por ciúmes.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, responsável por apurar as circunstâncias da agressão e tentar localizar a mulher.