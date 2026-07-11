Homem é morto com tiro espingarda calibre 12 na cabeça

Por Newsrondonia.com

Publicada em 11/07/2026 às 09h15

O ex-presidiário Caio de 26 anos, foi morto durante a madrugada deste sábado (11) após ser atingido por um disparo de espingarda calibre 12 na cabeça. O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua Inácio Mendes, no bairro JK, Zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações de testemunhas, dois criminosos chegaram ao imóvel em uma motocicleta. O passageiro desceu armado, invadiu a casa e efetuou um único disparo contra a vítima. Após a execução, os suspeitos fugiram rapidamente e ainda não foram localizados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, devido à gravidade do ferimento, apenas constatou o óbito de Caio Henrique ainda no local do crime. Policiais militares realizaram o isolamento da área para o trabalho da Perícia Criminal. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Rondônia. Os investigadores buscam identificar os autores da execução e esclarecer a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança da região, ouvir testemunhas e reunir outros elementos que possam auxiliar na identificação dos envolvidos.