Prefeitura torna público o Chamamento para seleção de Organização visando o Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, torna público o Chamamento para seleção de Organização da Sociedade Civil visando ao repasse de Emenda Federal Especial para aquisição de veículo.
O veículo será destinado às ações do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, contribuindo para o transporte seguro, acesso a serviços públicos e melhoria do atendimento às pessoas acolhidas.
Envio das propostas: de 06/07/2026 a 06/08/2026.
As propostas deverão ser encaminhadas conforme as regras previstas no edital para o e-mail [email protected]
Consulte o edital completo e seus anexos nos canais oficiais da Prefeitura.
Mais cuidado, mobilidade e qualidade de vida para a nossa população idosa.
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