Prefeitura torna público o Chamamento para seleção de Organização visando o Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas

Por Assessoria

Publicada em 11/07/2026 às 09h07

A Prefeitura Municipal de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, torna público o Chamamento para seleção de Organização da Sociedade Civil visando ao repasse de Emenda Federal Especial para aquisição de veículo.

O veículo será destinado às ações do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Idosas, contribuindo para o transporte seguro, acesso a serviços públicos e melhoria do atendimento às pessoas acolhidas.

Envio das propostas: de 06/07/2026 a 06/08/2026.

As propostas deverão ser encaminhadas conforme as regras previstas no edital para o e-mail [email protected]

Consulte o edital completo e seus anexos nos canais oficiais da Prefeitura.

Mais cuidado, mobilidade e qualidade de vida para a nossa população idosa.