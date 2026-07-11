Abertura do 7º Festival Gastronômico foi marcada pela premiação dos destaques do tradicional Concurso

Por JARU ONLINE

Publicada em 11/07/2026 às 09h23

A abertura do 7º Festival Gastronômico de Jaru, realizada na noite desta sexta-feira (10), foi marcada pela premiação dos destaques do tradicional Concurso Gastronômico, que reconheceu os melhores pratos salgados e doces apresentados pelos empreendedores participantes.

Na categoria pratos salgados, o primeiro lugar ficou com o Bolotas Gastronomia. A segunda colocação foi conquistada pelo Locomotiva, enquanto o Espetinho do Mirley garantiu o terceiro lugar.

Já na categoria pratos doces, o Tertúlia Café conquistou o primeiro lugar. O Lekker Cookies ficou em segundo, seguido pelo Açaí Fora da Rota, que completou o pódio na terceira colocação.

A cerimônia de premiação contou com a presença do prefeito de Jaru, representantes das entidades parceiras e do empresário João Gonçalves, que realizaram a entrega dos troféus e das premiações aos vencedores.

Promovido pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), com apoio do Sebrae, da Cresol e da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), o festival reúne 15 empreendedores da gastronomia local e é considerado o maior evento do segmento em Rondônia.

Durante os dois dias de programação, os visitantes podem degustar pratos doces e salgados que fazem parte do cardápio dos estabelecimentos participantes, além de receitas inéditas criadas especialmente para o festival. Os pratos exclusivos valorizam ingredientes típicos da culinária regional e disputam o Concurso Gastronômico, que distribui premiações de até R$ 3 mil.

Além da experiência gastronômica, o evento oferece uma programação voltada para toda a família, com shows musicais, praça de alimentação e um espaço de lazer gratuito com brinquedos infláveis e pula-pula para as crianças.

O 7º Festival Gastronômico de Jaru continua neste sábado (11), a partir das 18h, no Estádio Municipal Leal Chapelão, com entrada gratuita.