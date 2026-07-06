Jean Mendonça destina R$ 150 mil para cascalhamento em Primavera de Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 13h40

O município de Primavera de Rondônia deverá receber R$ 150 mil para a execução de serviços de cascalhamento no Setor Chacareiro. O recurso destinado pelo deputado estadual Jean Mendonça já foi empenhado.

A liberação do valor para a prefeitura está prevista para ocorrer em breve. Com a conclusão dos trâmites, os trabalhos poderão ser iniciados no local.

A destinação foi realizada após solicitação do prefeito Lucas Nunes e dos vereadores Júnior Lanzani, Lucinho da P1 e professor Fábio.