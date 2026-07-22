Hemorrede de Rondônia pede doações de sangue O+ e O- diante de estoque crítico em sete municípios

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 22/07/2026 às 13h40

Moradores de Porto Velho e de outros municípios de Rondônia podem procurar as unidades da Hemorrede Estadual para realizar doações de sangue. A instituição reforçou o chamamento diante da necessidade de recompor principalmente os estoques dos tipos O positivo (O+) e O negativo (O-).

Na capital, o Hemocentro Coordenador funciona na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3766, bairro Industrial. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados, das 7h15 às 12h. Informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (69) 99387-2804.

Também há atendimento em Ariquemes, na Rua Cassiterita, nº 3613, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h. O contato é o WhatsApp (69) 99216-2238. Em Cacoal, a unidade fica na Avenida Malaquita, sem número, bairro Josino Brito, ao lado do Hospital Regional, e recebe doadores de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 12h. O telefone é (69) 98481-9766.

Em Ji-Paraná, as doações podem ser realizadas na Rua Clóvis Arraes, nº 1440, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 12h. O atendimento pelo WhatsApp ocorre no número (69) 99287-1247. Já em Rolim de Moura, a unidade está localizada na Rua Tocantins, nº 3932, bairro Planalto, ao lado do Hospital Municipal. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 12h30, e o telefone para contato é (69) 99220-4362.

A unidade de Vilhena funciona na Avenida Jô Sato, nº 405, bairro Jardim América. Às segundas e sextas-feiras, o atendimento ocorre das 7h às 12h. Às terças, quartas e quintas-feiras, o horário é ampliado até as 18h. O telefone informado é (69) 99381-7559. Em Guajará-Mirim, o atendimento é realizado na Avenida XV de Novembro, nº 1299, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 12h.

Para doar, é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e apresentar documento oficial com foto. Pessoas menores de 18 anos devem comparecer acompanhadas do responsável legal.

Quem realizar a doação pela manhã deve estar alimentado e evitar comidas gordurosas nas horas anteriores ao procedimento. Após o almoço, a orientação é aguardar entre duas e três horas antes de comparecer à unidade.

Segundo a Hemorrede Estadual, os estoques atravessam um período crítico, sobretudo em relação aos tipos O+ e O-. O sangue O positivo é amplamente utilizado por ser compatível com a maioria dos pacientes que possuem fator Rh positivo.

O tipo O negativo, por sua vez, é considerado doador universal de hemácias e possui importância especial em atendimentos de urgência e emergência, quando não há tempo suficiente para identificar o tipo sanguíneo do paciente. A reposição dos estoques é necessária para manter o atendimento contínuo às unidades hospitalares.