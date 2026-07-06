Finais do Campeonato Setor Norte movimentam Espigão do oeste neste sábado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/07/2026 às 14h20

Duas finais do Campeonato de Futebol Setor Norte 2026 serão disputadas neste sábado (11), no Campo do Grêmio, em Espigão d’Oeste. As partidas reunirão atletas, familiares e torcedores em uma programação dedicada ao futebol local.

Pela Série B, EC Grêmio e EC Eldorado entram em campo às 13h45 para decidir o título da competição. O clube anfitrião também estará na final da Série A, na qual enfrentará o EC Rio Claro.

Os confrontos encerram uma trajetória marcada por meses de preparação das equipes participantes. Além da disputa pelos troféus, a programação busca reunir a comunidade e ampliar a participação de crianças e famílias nas atividades esportivas realizadas no município.

Sem partida da Seleção Brasileira no sábado e com o sonho do sexto título mundial adiado para 2030, as atenções dos torcedores de Espigão d’Oeste estarão voltadas às decisões locais.