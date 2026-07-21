Fernando Vilas da BlueRay destaca importância da participação da sociedade na busca por melhorias

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 21/07/2026 às 09h14

O empresário Fernando Vilas da BlueRay, pré-candidato a deputado federal pelo PSD, relembrou parte de sua trajetória à frente da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes e destacou a importância da participação da sociedade na construção de iniciativas voltadas ao desenvolvimento dos municípios.

Fernando assumiu a presidência da entidade em 2021. Segundo ele, a experiência permitiu compreender de maneira mais ampla o papel da sociedade organizada e do poder público na busca por melhorias para a população.

Durante o período, participou de articulações relacionadas ao aeroporto de Ariquemes, à atração de novos empreendimentos e à aprovação de incentivos para a instalação de silos no município. As iniciativas envolveram o diálogo com autoridades, empresários e representantes do Legislativo municipal.

Ao recordar sua atuação, Fernando ressaltou que não ocupava mandato eletivo e que as ações foram desenvolvidas a partir da mobilização da entidade e da articulação institucional.

“Muita gente acha que é preciso ter um cargo público para fazer a diferença, mas, para mim, quem tem vontade de fazer acontecer encontra um jeito de ajudar, de trabalhar e de transformar a realidade das pessoas”, afirmou.

Para o empresário, a disposição para participar, dialogar e colaborar com iniciativas de interesse coletivo também pode produzir resultados importantes. “O que faz a diferença é a atitude”, concluiu.