Deputado Edevaldo Neves fortalece esporte comunitário com apoio a torneio na Linha do Açaí

Por Assessoria

Publicada em 21/07/2026 às 08h30

O deputado estadual Edevaldo Neves reafirmou seu compromisso com o esporte comunitário ao apoiar o torneio de futebol realizado na Linha do Açaí, Km 17, zona rural de Porto Velho. O evento, organizado pelo goleiro Digão, reuniu atletas, familiares e moradores em um grande momento de integração, lazer e valorização do esporte.

Representando o parlamentar, o assessor André participou da programação e reforçou o apoio do mandato às iniciativas que incentivam a prática esportiva e promovem a inclusão social nas comunidades.

O torneio foi marcado pelo espírito esportivo, pela confraternização entre as equipes e pela participação da comunidade, demonstrando a importância de investimentos em ações que aproximam as pessoas e oferecem oportunidades por meio do esporte.

Para Edevaldo Neves, incentivar o esporte é investir na qualidade de vida, na formação da juventude e no fortalecimento das comunidades. O deputado segue apoiando eventos esportivos que estimulam a cidadania, revelam talentos e contribuem para o desenvolvimento social em Rondônia.

Ao final, o parlamentar parabenizou o organizador Digão e todas as equipes participantes pela dedicação e pelo sucesso do evento, reafirmando que seu mandato continuará ao lado de iniciativas que fazem a diferença na vida da população.