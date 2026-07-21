Confúcio evita garantir futuro das reservas; Jaime vira cabo eleitoral de Mariana; e Scheid disputa espaço com Máximo

Por Herbert Lins

Publicada em 21/07/2026 às 09h25

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

Idade mínima, qualidade máxima: o perfil de um verdadeiro senador

CARO LEITOR, a Constituição Federal de 1988 estabelece que o candidato ao Senado deve ter, no mínimo, 35 anos. O requisito busca assegurar um grau de maturidade para ocupar uma das funções mais relevantes da República. Contudo, a idade, por si só, não é garantia de competência, assim como a juventude não representa incapacidade. O que verdadeiramente qualifica um senador é o conjunto de atributos construídos ao longo da vida pública e privada. Neste caso, o Senado exige representantes com ética inabalável, conduta moral exemplar, experiência para enfrentar crises, equilíbrio emocional para decidir sob pressão e capacidade técnica para legislar e fiscalizar os demais Poderes. O mandato de oito anos impõe responsabilidade sobre temas que impactam gerações. Mais do que cumprir a idade mínima constitucional, o Brasil precisa eleger senadores preparados para defender o interesse público com sabedoria, independência, coragem e compromisso permanente com a democracia e a população.

Interesse

Ética inabalável é agir com honestidade, integridade e respeito ao interesse público, mesmo diante de pressões, vantagens ou conveniências. Significa manter os mesmos princípios em qualquer circunstância, colocando o dever acima dos interesses pessoais.

Inspirar

Conduta moral exemplar é pautar a vida pública e privada por honestidade, respeito, responsabilidade e coerência entre discurso e prática. É inspirar confiança por meio de atitudes corretas, preservando a credibilidade e o interesse coletivo.

Capacidade

Experiência para enfrentar crises é a capacidade de tomar decisões responsáveis diante de desafios, mantendo serenidade, visão estratégica e firmeza. Resulta do conhecimento acumulado e da habilidade de encontrar soluções eficazes para proteger o interesse público.

Responsabilidade

Capacidade técnica para legislar e fiscalizar os demais Poderes é dominar as leis, compreender a Constituição e avaliar políticas públicas com responsabilidade. É criar normas eficazes, fiscalizar os atos do Executivo e preservar o equilíbrio entre as instituições.

Peso

Antes das eleições de 2026, vale lembrar: cada estado e o Distrito Federal elegem três senadores. A renovação ocorre alternadamente por uma ou duas vagas; em 2026, serão duas. Os três senadores de Rondônia têm o mesmo peso e voto que os de São Paulo ou de qualquer outro estado da Federação no Plenário do Senado.

Vagas

Em 2022, Rondônia elegeu Jaime Bagattoli (PL) para o Senado. Em 2026, estarão em disputa as vagas de Confúcio Moura (MDB), que busca a reeleição, e de Marcos Rogério (PL), que concorre ao Governo de Rondônia, abrindo sua cadeira à renovação.

Apoiado

Confúcio Moura (MDB) consolidou-se como o nome apoiado pelo presidente Lula (PT) ao Senado em Rondônia após a retirada da pré-candidatura da jornalista Lucina Oliveira (PT), unificando o campo governista na disputa pela vaga.

Disputam I

Além de Confúcio Moura (MDB), que busca a reeleição, os pré-candidatos Acir Gurgacz (PDT), a ativista ambiental Neidinha Suruí (PSB) e a juíza aposentada Rosângela Cipriano (PSB) disputam o eleitorado identificado com o campo progressista.

Disputam II

Os pré-candidatos Bruno Bolsonaro Scheid (PL) e Fernando Máximo (PL) disputam o eleitorado identificado com a direita e a extrema-direita, buscando consolidar espaço no mesmo campo político rumo à eleição para o Senado.

Disputam III

Luis Fernando (PSD), Silvia Cristina (PP) e Mariana Carvalho (Republicanos) disputam o eleitorado de direita e centro-direita na corrida ao Senado. Mariana entra na disputa com o recall da eleição de 2022, quando ficou em segundo lugar, atrás do bolsonarista Jaime Bagattoli (PL).

Eficiente

O senador bolsonarista Jaime Bagattoli (PL) transformou o próprio mandato em vitrine para os adversários. A percepção de uma atuação apagada no Senado faz dele, ironicamente, o mais eficiente cabo eleitoral da pré-candidata Mariana Carvalho (Republicanos).

Optar

Ao optar pelo bolsonarista Jaime Bagattoli (PL) em vez de Mariana Carvalho (Republicanos) nas eleições de 2022, o eleitorado de direita e extrema-direita abriu mão de eleger uma parlamentar que já conhecia os caminhos de Brasília e poderia ampliar a captação de recursos e entregas para Rondônia.

Podcast

Falando em reeleição, vale a pena assistir ao podcast RD Entrevistas, com Vinicius Canova e o senador Confúcio Moura (MDB). O conteúdo está disponível no jornal eletrônico e no canal do YouTube do Rondônia Dinâmica, trazendo uma entrevista sobre o cenário político e os desafios do mandato.

Afirmou

No podcast RD Entrevista, o senador Confúcio Moura (MDB) afirmou que a decisão sobre a cobrança de pedágio na BR-364 não é exclusivamente sua. Também disse que, por enquanto, ninguém será retirado das reservas criadas em sua gestão, mas evitou garantir o futuro.

Questionou

No podcast RD Entrevista, o senador Confúcio Moura (MDB) questionou a idade dos adversários ao defender que o Senado exige políticos mais velhos e experientes. A declaração, porém, contrasta com a visão de quem defende a renovação política, maior participação dos jovens e a oxigenação da representação política de Rondônia em Brasília.

Chapa

O MDB já definiu quase toda a nominata para deputado federal: Fabrício Donizete, Ayel Muniz, Nerival Pedraça, Ronilson Pelegrino, Caio Machado, Isac Vajuru, Galdeana Silva e Vilma Alves. Falta apenas uma mulher para completar a chapa.

Confirmou

Ontem (20), o PSB realizou sua convenção e confirmou o advogado Samuel Costa como pré-candidato ao Governo e lançou Neidinha Suruí e Rosângela Cipriano ao Senado. A ata, porém, permaneceu aberta para futuras coligações e mudanças, sinalizando que o cenário ainda pode mudar.

Dignidade

Menos festa e mais trabalho. Os pacientes renais de Porto Velho seguem enfrentando dificuldades no transporte para hemodiálise. Cabe à gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) garantir ambulâncias adequadas e dignidade a quem depende desse serviço essencial.

Prioridades

Porto Velho precisa de prioridades. Enquanto a SEMED da Prefeitura de Porto Velho remaneja mais de 300 alunos da Escola Municipal Wadih Darwich por falta de condições estruturais, a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) ainda não entrega a solução que a educação e as famílias esperam.

Denunciou

O vereador Marcos Combate (Avante) denunciou o abandono da Escola Municipal Wadih Darwich e cobrou providências da Prefeitura. Enquanto alunos são remanejados, a falta de investimentos expõe a precariedade da infraestrutura da rede municipal de ensino.

Gratidão

Parabéns, Nova Mamoré, pelos seus 38 anos de emancipação. Tenho profunda gratidão por essa terra acolhedora que tanto contribuiu para minha história em Rondônia. Que siga crescendo com trabalho, esperança, desenvolvimento e oportunidades para seu povo.

Homenagens

No aniversário de Nova Mamoré de 38 anos, rendo minhas homenagens a pessoas que ajudaram a construir a história do município: Zé Renato, da Emater; Socorro Costa; Miguel Rocha Baiano; professora Cleideir Nunes; professor João Batista; os médicos-veterinários Raimundo Félix e Miguel Rocha, da Emater; o ex-prefeito Zé Brasileiro; a professora Doranilda Alves; vereador Célio Brito, os pioneiros Francisco Xavier da Silva e Mota Inácio da Rocha (in memoriam) e, de forma especial, o advogado Chico Ceará.

Sério

Falando sério, o Senado é a Casa revisora do Congresso Nacional, responsável por aperfeiçoar leis aprovadas pela Câmara dos Deputados. Também exerce funções essenciais de Estado ao sabatinar e aprovar ministros do STF, autoridades e chefes de instituições estratégicas para a República.