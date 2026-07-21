Alan Queiroz destina R$ 500 mil para compra de medicamentos em Pimenteiras do Oeste

A rede pública de saúde de Pimenteiras do Oeste deverá receber um reforço de R$ 500 mil para a aquisição de medicamentos. O recurso foi destinado pelo deputado estadual Alan Queiroz e será utilizado para ampliar o abastecimento das unidades municipais.
A destinação atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Alan Teodoro. Segundo o parlamentar estadual, o investimento busca garantir maior disponibilidade de medicamentos e fortalecer os atendimentos oferecidos à população.
A liberação da verba também conta com o apoio do governador Marcos Rocha. Alan Queiroz destacou a parceria institucional voltada à ampliação da estrutura de saúde no município.
Com a aplicação do recurso, a expectativa é reforçar os estoques da rede pública e assegurar a continuidade dos serviços prestados aos moradores de Pimenteiras do Oeste.
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