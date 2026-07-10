Alan Queiroz destina R$ 2 milhões para recuperação de estradas em Rolim de Moura
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 10/07/2026 às 07h50
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 Estradas de Rolim de Moura deverão receber serviços de recuperação após a destinação de R$ 2 milhões pelo deputado estadual Alan Queiroz. O investimento será aplicado em melhorias voltadas à trafegabilidade e à segurança dos usuários das vias do município.

A liberação dos recursos ocorreu em atendimento a uma solicitação apresentada pelo prefeito Aldo Júlio. A iniciativa também contará com o apoio do governador Marcos Rocha.

Segundo Alan Queiroz, a parceria busca transformar o recurso destinado ao município em obras de infraestrutura, com melhores condições de deslocamento para moradores e demais pessoas que utilizam as estradas locais.

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