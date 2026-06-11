Virginia, Neymar e mais: os famosos que prometem agitar a Copa

Por João Pedro Biott/ig

Publicada em 11/06/2026 às 15h29

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 entrou em sua fase final, e o clima já é de festa absoluta. Mas atenção: a "invasão" brasileira aos Estados Unidos vai muito além dos estádios. Com a bola prestes a rolar, a América do Norte se consolidou como o grande point de celebridades e influenciadores que arrumaram as malas não apenas para torcer, mas para gerar um volume inédito de entretenimento durante o maior torneio de futebol do planeta.

O grande protagonista dessa jornada, Neymar mantém foco total nos gramados. O camisa 10 lidera a Seleção Brasileira com a missão de trazer o tão sonhado hexa para casa. Entretanto, o craque não estará sozinho sob a pressão da competição: sua família já finalizou toda a logística para marcar presença nas arquibancadas americanas, garantindo o suporte emocional indispensável para o capitão em momentos decisivos.

Fora das quatro linhas, a TV Globo promete roubar a cena com um elenco de peso. Virginia Fonseca, que desembarcou em solo americano com status de estrela da emissora, está pronta para brilhar. A influenciadora foi convocada para atuar diretamente na cobertura do torneio, comandando quadros especiais para o Domingão com Huck, de Luciano Huck.

Sua missão é bem clara no mundial e fugirá totalmente do óbvio: captar o clima dos torcedores nas ruas e entregar o lado mais descontraído da competição. O objetivo é viralizar nas redes sociais com conteúdo natural e divertido.

A emissora carioca não economizou esforços e transferiu uma verdadeira "seleção" de jornalismo e entretenimento para terras americanas. Nomes consagrados como Ana Maria Braga e Renata Vasconcellos já estão instaladas estrategicamente, com transmissões ao vivo direto de Nova York e da Times Square, trazendo o pulso do mundial para os lares brasileiros.