Vereador Evanildo Ferreira cumpre agenda em Alto Paraíso e reforça diálogo com a comunidade

Por Felipe Tárcio

Publicada em 11/06/2026 às 08h30

Na última terça-feira (9), o vereador de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal, Pastor Evanildo Ferreira (PSD), cumpriu agenda no município de Alto Paraíso, onde participou de encontros com moradores, lideranças locais e representantes da comunidade religiosa.

Durante o trajeto até o município, Pastor Evanildo realizou uma parada e teve a oportunidade de reencontrar os vereadores Jorge Honorato e Eber Lopes, do município de São Francisco do Guaporé (RO). O encontro foi marcado por conversas e troca de experiências sobre as demandas da população do interior do estado.

A agenda também proporcionou um reencontro com o pré-candidato ao Governo de Rondônia, Adailton Fúria, em um momento de diálogo e confraternização entre lideranças políticas da região.

Já em Alto Paraíso, Pastor Evanildo participou de um culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEADAP), onde acompanhou momentos de louvor, adoração e comunhão com os fiéis da igreja e moradores do município.

A recepção foi conduzida pelo pastor Valsinério Barreto, que deu as boas-vindas ao visitante e destacou a importância da presença de lideranças que mantêm contato próximo com as comunidades do interior.

Além da participação no culto, Pastor Evanildo aproveitou a oportunidade para conversar com moradores, comerciantes e membros da comunidade local. Durante os encontros, ouviu relatos sobre a realidade do município, as principais necessidades da população e os desafios enfrentados pela região.

Segundo Pastor Evanildo, o contato direto com as pessoas é fundamental para compreender as demandas da população e contribuir com ações que possam gerar melhorias para os municípios rondonienses. "Cada visita é uma oportunidade de ouvir as pessoas, conhecer suas necessidades e entender de perto a realidade de cada comunidade. Tenho procurado manter esse diálogo com moradores, comerciantes, lideranças e famílias porque acredito que o trabalho público precisa estar conectado com quem vive o dia a dia dos municípios", afirmou.

A visita a Alto Paraíso integrou uma série de agendas que Pastor Evanildo vem realizando em diferentes regiões de Rondônia, fortalecendo o relacionamento com lideranças locais e mantendo contato direto com a população para conhecer suas demandas e acompanhar de perto as necessidades das comunidades do estado.

Foto: Matheus Gonçalves