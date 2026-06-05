Taxista é preso com sete tabletes de crack em Porto Velho após abordagem da Força Tática

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 05/06/2026 às 13h40

Sete tabletes de crack foram apreendidos pela Polícia Militar durante uma abordagem realizada na noite de quinta-feira em Porto Velho. A ocorrência terminou com a prisão de um taxista de 28 anos, que foi conduzido ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil e permaneceu à disposição da Justiça.

A ação foi executada por uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM) no cruzamento das avenidas Mamoré e Raimundo Cantuária, no bairro Tiradentes, zona Leste da capital. Conforme informações da corporação, o patrulhamento fazia parte de operações voltadas ao enfrentamento do tráfico de drogas e de organizações criminosas.

A intervenção policial ocorreu após um Chevrolet Onix utilizado como táxi ter sido visto avançando um sinal vermelho diante da guarnição. Em razão da infração de trânsito, o veículo foi abordado para fiscalização.

Durante a revista realizada no automóvel, uma mochila preta foi localizada pelos policiais. No interior dela, segundo o registro da ocorrência, estavam escondidos sete tabletes de crack.

Após a descoberta da droga, o motorista foi questionado pelos militares. De acordo com o relato atribuído ao suspeito, ele mora em Humaitá, no Amazonas, e havia se deslocado até Nova Mamoré, município localizado na região de fronteira. Ainda conforme informado por ele à equipe policial, o entorpecente estava sendo levado para Porto Velho, onde seria entregue a outras pessoas.

O homem também declarou que receberia R$ 500 por cada tablete transportado. A identidade do destinatário da carga, entretanto, não teria sido informada aos policiais.

Depois da prisão, tanto o suspeito quanto o material apreendido foram apresentados à autoridade policial para a adoção dos procedimentos legais cabíveis. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência integra ações estratégicas destinadas ao combate ao tráfico de drogas em rotas utilizadas para o transporte de entorpecentes provenientes de áreas de fronteira.