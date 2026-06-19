Scheid percorre o interior ainda alinhado com Bolsonaro; Rogério enfrenta teste de força; e Fúria e o problema da vestimenta

Por Herbert Lins

Publicada em 19/06/2026 às 09h24

Prof. Me. Herbert Lins – MTE 1143

A conta que não fecha

CARO LEITOR, existe um fenômeno político que parte da esquerda brasileira ainda não conseguiu compreender plenamente. Em 2018 e 2022, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) venceu entre segmentos do eleitorado evangélico compostos majoritariamente por pessoas pobres, negras e mulheres, exatamente o perfil que, historicamente, era considerado base eleitoral da esquerda. Neste caso, a matemática política tradicional deixou de explicar a realidade das urnas. O eleitor moderno não vota apenas pela renda, classe social ou origem. Valores, identidade cultural, religião, segurança pública e o empreendedorismo passaram a influenciar fortemente as escolhas eleitorais. Em Rondônia, esse movimento também é visível. O candidato e sua equipe de marketing que insistir em enxergar o eleitor apenas pelas lentes do passado corre o risco de não compreender o presente e, consequentemente, perder a conexão com o eleitor.

Atenção

O Censo do IBGE confirmou o avanço dos evangélicos, especialmente dos neopentecostais, enquanto a participação dos católicos segue em queda. Trata-se de uma mudança demográfica que merece atenção dos estrategistas e profissionais do marketing eleitoral.

Teologia

Galpões, casas adaptadas, salões comunitários e células neopentecostais pregam a teologia da prosperidade e atraem milhares de pessoas com uma mensagem acessível, acolhimento próximo e a promessa de transformação pessoal e melhoria de vida.

Prosperidade

A teologia da prosperidade é uma corrente religiosa que associa fé, contribuições financeiras e obediência a Deus à conquista de bênçãos materiais, sucesso profissional, saúde e melhoria das condições de vida.

Autoridade

Quem conhece de perto os frequentadores desses templos não é o pastor da televisão, mas o pastor de bairro. É ele quem chama cada fiel pelo nome, visita os doentes, conforta os aflitos, ora pelos desempregados e constrói uma relação de confiança que lhe confere grande influência e autoridade moral junto à comunidade.

Influenciam

Parte significativa do eleitorado evangélico neopentecostal se distancia da esquerda menos por questões econômicas e mais por divergências de valores. Temas como aborto, identidade de gênero, relação homoafetiva e pautas de costumes influenciam diretamente suas escolhas políticas.

Riscos

Candidatos que ignoram o eleitorado evangélico neopentecostal correm riscos eleitorais. Mais do que números, é preciso compreender sua organização local, suas lideranças e a influência que exercem nas comunidades e bairros.

Intensifica

O pré-candidato ao Senado Bruno Scheid (PL) intensifica sua agenda pelo interior, priorizando municípios com forte presença do eleitorado conservador. Alinhado às pautas defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), busca consolidar sua base para a disputa ao Senado.

Criticou

O pré-candidato ao Senado e deputado federal Fernando Máximo (PL), criticou o Decreto 13.016, editado pelo presidente Lula, que criou o Parque Nacional dos Povos Indígenas do Rio Tanaru. Para ele, a medida foi tomada sem o devido diálogo com Rondônia.

Decreto

Conforme o Decreto 13.016, a reserva indígena abrange 7.638 hectares entre os municípios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste. O local visa proteger o território onde viveu o "Índio do Buraco", último sobrevivente de seu povo.

Reação

O decreto prevê a desapropriação de áreas rurais inseridas nos limites do parque. A medida provocou reação de parlamentares a exemplo do deputado federal Lúcio Mosquini (PL) e produtores, que questionam seus impactos e a segurança jurídica no campo.

Temem

A criação do Parque Nacional dos Povos Indígenas do Rio Tanaru reacendeu um antigo debate em Rondônia. Críticos da medida afirmam que, assim como ocorreu com áreas de proteção ambiental criadas ao apagar das luzes do governo Confúcio Moura (MDB), produtores rurais temem restrições, desapropriações e insegurança jurídica sobre terras ocupadas há décadas.

Reforça

O pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União Brasil) cumpre agenda neste fim de semana em Nova Mamoré. Com presença crescente na região do Alto Madeira, reforça seu projeto político e leva aos municípios sua mensagem de renovação e participação social.

Teste

Na segunda-feira (22), senador Marcos Rogério (PL) enfrentará um importante teste de força política na capital. Sua coordenação de pré-campanha mobiliza pré-candidatos e apoiadores para lotar a Villa Privilege no lançamento da pré-candidatura.

Destacou

O pré-candidato ao governo Hildon Chaves (União Brasil) participou ontem (18) de evento da Fenacom, em Vilhena. Durante o encontro, destacou a relação institucional que manteve com a imprensa e a valorização do setor quando foi prefeito de Porto Velho.

Encontros

Hildon Chaves (União Brasil) cumprirá agenda no Cone Sul até domingo (21). O pré-candidato terá encontros com lideranças políticas, empresariais e religiosas, além de entrevistas e visitas ao comércio local.

Conexão

O pré-candidato Adailton Fúria (PSD) parece não ter dado atenção a coluna de 15/06/26 no tocante à importância da comunicação visual na política. A opção frequente por roupas em tons escuros, especialmente o preto, dificulta a transmissão de proximidade, leveza e conexão com o eleitor.

Viabilizou

A deputada estadual Ieda Chaves (União) viabilizou emenda parlamentar de R$ 100 mil para a 20ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de Nova Brasilândia d’Oeste (Expobras). O pedido foi da vereadora Silvana Olenski (PSD) e do presidente da Asrubras, Aleandro dos Santos Almeida.

Incentivador

Acontece até domingo (21), em Presidente Médici, a 27ª ExpoMédici, com apoio do deputado federal Cássio Gois (PSD), atendendo solicitação do vereador Vitor Braz (PL). Cássio tem se destacado como incentivador das exposições agropecuárias e do fortalecimento da economia em escala local.

Sentimento

Opositores do prefeito Léo Moraes (Podemos) ironizam que a Avenida do Hexa deu azar à Seleção. A crítica ignora o principal: a iniciativa resgatou o espírito de torcida, fortaleceu o sentimento de pertencimento e incentivou moradores a decorar ruas e celebrar juntos a Copa do Mundo.

Defesa

Ao enfrentar a Energisa em defesa do consumidor, o vereador Breno Mendes (Avante) demonstra coragem e compromisso com a população. Sua chegada à Assembleia Legislativa fortaleceria a defesa dos consumidores e das demandas regionais.

Atenção

Uma empresa que atua em cerca de 20 municípios passou a chamar atenção da coluna pelo modus operandi de atuação nas licitações e prestação de serviço. Nos bastidores, surgem questionamentos e rumores que, naturalmente, merecem apuração rigorosa e transparente.

Sério

Falando sério, há quem sustente que parte do eleitorado cristão segue orientações de lideranças religiosas mais do que avaliações próprias. Críticos também apontam que alguns pastores transformam influência política em moeda de negociação eleitoral.