Rondonienses podem negociar contas de luz em atraso com descontos de até 98% e parcelamento

Por ENERGISA

Publicada em 11/06/2026 às 08h51

Com o objetivo de ajudar os clientes a regularizarem seus débitos e em linha com o novo programa do Governo Federal Desenrola 2.0, que desta vez não contempla distribuidoras de energia elétrica, o Grupo Energisa lança nesta quinta-feira (11/06) uma campanha de negociação, com descontos que podem chegar a 98% do valor da dívida e opções de parcelamento em até 36 vezes, a depender do tempo de atraso das faturas.

As condições da campanha “Negocia Energisa” são válidas para todos os clientes, com destaque para pessoas físicas, clientes rurais e microempreendedores. Os consumidores que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado.

“Esta nova campanha é uma excelente oportunidade para que nossos clientes quitem suas dívidas com descontos expressivos, permitindo que voltem a ter acesso a crédito e reorganizem sua vida financeira. Estamos sempre atentos a essa necessidade e, nesta nova campanha, oferecemos condições ainda mais atrativas, que beneficiam diretamente o consumidor. Além de contribuir para a regularização dos débitos, a iniciativa também está alinhada ao propósito do programa Desenrola 2.0.”, afirma Bernardo Moreira, gerente de serviços comerciais da Energisa Rondônia.

Para participar da campanha “Negocia Energisa”, basta entrar em contato com o atendimento via WhatsApp pela assistente virtual Gisa