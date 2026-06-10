Rogério quer Léo para fechar a fatura no 1º turno; Bruno amplia presença, Silvia consolida legado e Rocha marca território

Por Herbert Lins

Publicada em 10/06/2026 às 10h46

A ONG ligada a produtora do documentário Dark Horse coloca a direita e a esquerda no mesmo saco.

CARO LEITOR, as denúncias de irregularidades envolvendo o Instituto Conhecer Brasil (ICB) — uma ONG — ligada à produtora do documentário Dark Horse (filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro) — revelam que a direita copiou o mesmo modus operandi da esquerda para captação de recursos públicos. O fato colocou a direita e a esquerda no mesmo saco no tocante à captação de recursos públicos por meio de organizações sociais não governamentais. Vale destacar que o Instituto Conhecer Brasil (ICB) é presidido por Karina Ferreira da Gama, que também é sócia da Go Up Brasil, produtora responsável pelo longa-metragem Dark Horse e tem sido alvo de investigações da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público sob a suspeita de desvio de recursos públicos provenientes de contratos com a Prefeitura de São Paulo e emendas parlamentares para custear a produção do filme. Além disso, somam-se a isso informações sobre pagamentos relacionados ao banqueiro Daniel Vorcaro, fatos que ampliam a necessidade de esclarecimentos a sociedade brasileira.

Curioso

O aspecto mais curioso dessa história é que as investigações envolvendo o ICB e a Go Up Brasil tramitam justamente sob a supervisão da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público paulista, instituições que atuam no principal reduto político do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Inquietações

As investigações do ICB e da Go Up Brasil no quintal do governador Tarcísio de Freitas provocam inquietações: prevalecerá a independência das instituições ou haverá algum tipo de interferência política? Tarcísio precisa eliminar desde já possíveis concorrentes que o impeçam de chegar à Presidência da República.

Convém

No jogo do poder, aliados costumam defender a autonomia dos órgãos de controle apenas quando lhes convém. A condução desse caso será um teste importante para medir o compromisso real com a imparcialidade e a transparência do governador Tarcísio de Freitas em relação às investigações do ICB e do Go Up Brasil.

Percorre

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) percorre a BR-429 em agenda de reuniões, visitas e contato direto com a população do Vale do Guaporé. Na pré-campanha, tem se destacado pela defesa da regularização fundiária, segurança pública e das pautas alinhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Referência

A deputada federal e pré-candidata ao Senado Silvia Cristina (PP) anunciou que o Hospital do Amor, em Ji-Paraná, oferecerá tratamento de quimioterapia ainda este ano. Silvia é referência na luta contra o câncer e o anúncio consolida uma das principais bandeiras de sua atuação pública.

Ganha

Ji-Paraná ganha mais um pré-candidato à Câmara Federal: Airton Gurgacz (PDT). Ex-vice-governador e ex-deputado estadual, ele assume a missão de fortalecer o partido nas urnas e contribuir para que o PDT alcance a cláusula de barreira no âmbito estadual.

Beradeiro

O ex-candidato a prefeito de Porto Velho e pré-candidato a deputado federal Célio Lopes (União Brasil) fortaleceu alianças políticas em Nova Mamoré durante o fim de semana. Célio foi reconhecido por eleitores como “o beradeiro”.

Aliança

Nos bastidores do poder, é dada como certa a aliança entre o senador Marcos Rogério (PL), pré-candidato ao governo, e o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos). O acordo deve levar o deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos) à vaga de vice-governador na chapa encabeçada por Rogério.

Amplia

O apoio de Léo Moraes (Podemos) amplia a força eleitoral de Marcos Rogério (PL) em Porto Velho, principal colégio eleitoral de Rondônia, e estende sua influência ao Vale do Jamari por meio da liderança do deputado estadual Rodrigo Camargo (Podemos).

Territorialidade

Marcos Rogério (PL) já possui bases eleitorais consolidadas na Região Central, Cone Sul e Alto Madeira. Com o eventual apoio do prefeito Léo Moraes (Podemos), ampliaria sua presença em Porto Velho e no Vale do Jamari, fortalecendo o projeto eleitoral e aumentando suas chances de vitória ainda no primeiro turno.

Derrubada

Na sessão plenária de ontem (09), o governo sofreu uma derrota na Assembleia Legislativa (ALERO), com a derrubada do veto ao Projeto de Lei nº 496/2024, de autoria da deputada estadual Claudinha de Jesus (PT). A proposta garante ao candidato aprovado em concurso público a possibilidade de negociar débitos fiscais sem que isso impeça sua posse.

Destaca

Falando em governo, o pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) compartilhou colab no Instagram do governador Coronel Marcos Rocha (PSD). No post, Rocha destaca o trabalho de Fúria à frente da Prefeitura de Cacoal.

Aceitar

O post do governador Coronel Marcos Rocha (PSD) surgiu após horas de uma reunião com Adailton Fúria (PSD), para fazê-lo aceitar os nomes governistas para coordenação de sua campanha para o Governo de Rondônia.

Compor

A primeira-dama Luana Rocha, o secretário-chefe da Casa Civil Elias Rezende e Massud Badra, atual secretário de estado da Educação, deverão compor o núcleo duro da campanha de Fúria (PSD) ao governo de Rondônia juntamente com o ex-senador Expedito Júnior (PSD).

Desconforto

O pré-candidato a governador Adailton Fúria (PSD) vinha mantendo certa distância do governo do Coronel Marcos Rocha (PSD), inclusive, deferiu críticas ao governo e às pastas da Saúde e Segurança Pública, o que gerou desconforto entre aliados do governo.

Emplacou

Na contramão das críticas e sem querer carregar o andor, o pré-candidato ao governo Adailton Fúria (PSD) emplacou aliados em cargos estratégicos nas secretarias de Saúde, Educação e na Casa Civil. Afinal, criticar de fora é uma coisa; participar da estrutura por dentro é outra bem diferente.

Parabeniza

A coluna parabeniza a gestão do prefeito Léo Moraes (Podemos) pela limpeza de canais e igarapés, como o Botinha, no entorno do Parque da Cidade. A ação contribui para a drenagem urbana, a preservação ambiental e a qualidade de vida da população.

Resultados

A limpeza do igarapé Botinha, realizada pela SEMUSB e SEINFRA, já apresenta resultados visíveis, com o retorno da vida aquática e a recuperação gradual do ecossistema. Peixes voltaram a ser vistos em um curso d’água que, por anos, foi marcado pelo descarte irregular de lixo e esgoto ao ar livre.

Viralizou

Viralizou nas redes sociais a postagem do influenciador Bruce Lincoln denunciando a falta de fraldas geriátricas no almoxarifado da SEMUSA de Porto Velho. Informações repassadas à coluna apontam que o problema não se restringe aos insumos básicos, mas a relatos de desabastecimento de medicamentos de alto custo.

Responder

O vereador Dr. Breno Mendes (Avante) utilizou as redes sociais de imediato para responder à postagem do influencer Bruce Lincoln e lamentar a falta de insumos básicos na SEMUSA, a exemplo das fraldas geriátricas.

Farmácia

No vídeo, Breno Mendes fala sobre a existência do Programa Federal Farmácia Popular. Segundo Breno, a farmácia credenciada é a Pague Menos, basta fazer o cadastro, levar toda a documentação e laudos para retirar as fraldas gratuitamente.

Absolvição

O Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO) manteve, em julgamento realizado ontem (09), a absolvição do prefeito de Nova Mamoré, Marcelio Brasileiro (PL), da acusação de suposta compra de votos relacionada à apreensão de R$ 30 mil em seu veículo na véspera da eleição.

Inocência

A decisão reforça o entendimento de que não houve provas suficientes para comprovar a compra de votos. Com isso, prevaleceu o princípio da presunção de inocência, que exige provas concretas para qualquer condenação.

Sério

Falando sério, o caso do ICB evidencia uma fragilidade recorrente no Brasil: a dificuldade de acompanhar a execução de projetos financiados com dinheiro público. Transparência não pode ser apenas um slogan institucional. É preciso disponibilizar documentos, contratos, relatórios e justificativas de gastos de forma acessível.