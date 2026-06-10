Prefeitura agiliza diagnóstico do HPV com exame gratuito; nova tecnologia está instalada no Laboratório Central Municipal 

Por Letícia Regis

Publicada em 10/06/2026 às 08h34

Com o compromisso de oferecer um atendimento cada vez mais ágil e eficiente, a Prefeitura de Porto Velho deu mais um importante passo no fortalecimento da saúde da mulher com a implantação de uma nova tecnologia voltada à realização do exame DNA HPV no município. O equipamento, instalado no Laboratório Central Municipal (LAM), permitirá que os resultados sejam entregues em um prazo muito menor, garantindo mais rapidez no diagnóstico e no encaminhamento para tratamento quando necessário.

Antes, as amostras coletadas na rede municipal precisavam ser encaminhadas para análise na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, o que fazia com que os resultados levassem cerca de 30 dias para serem liberados. Com a nova estrutura disponível na capital, esse tempo foi reduzido para aproximadamente sete dias.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, acredita que a redução no tempo de espera pelos resultados é fundamental para agilizar o diagnóstico e o início precoce do tratamento.

"A redução do prazo dos resultados representa um ganho enorme para a rede municipal. Com essa tecnologia, conseguimos agilizar o acompanhamento das pacientes e fortalecer as ações de prevenção ao câncer do colo do útero, que continua sendo uma das principais causas de adoecimento entre as mulheres."

A medida representa um avanço significativo para a saúde pública, já que o exame identifica a presença do Papilomavírus Humano (HPV), principal responsável pelo desenvolvimento do câncer do colo do útero, possibilitando um acompanhamento mais rápido das pacientes que apresentarem alterações.

A capital rondoniense já enviou 326 amostras para análise pela Fiocruz. Desse total, 12 pacientes precisaram realizar citologia reflexa, procedimento complementar utilizado para aprofundar a investigação em casos específicos. As mulheres atendidas tinham idades entre 24 e 64 anos.

A iniciativa coloca Porto Velho entre as primeiras capitais brasileiras a oferecer gratuitamente esse tipo de exame na rede pública municipal, ampliando o acesso à prevenção e contribuindo para a detecção precoce de lesões que podem evoluir para o câncer do colo do útero.

Segundo o prefeito Léo Moraes, a nova conquista do município chega para mudar a realidade da saúde das mulheres da capital.

"Quando investimos em tecnologia voltada à saúde, estamos investindo diretamente na qualidade de vida das pessoas. Essa conquista representa um grande avanço, com ela, é possível reduzir a ansiedade das pacientes e aumentar as chances de um tratamento eficaz. É mais uma ação que contribui para a transformação e desenvolvimento da saúde feminina em Porto Velho".