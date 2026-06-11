Por PC/RO

Publicada em 11/06/2026 às 13h30

Em ação deflagrada na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil de Rondônia deflagrou a Operação “Cerco Fechado”, com objetivo de combate ao crime organizado em Monte Negro. A Operação contou com as unidades integrantes de Ariquemes.

Polícia Civil de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Monte Negro e das demais unidades integrantes da Regional de Ariquemes, deflagrou a Operação Cerco Fechado, ação integrada voltada ao enfrentamento do crime organizado no município de Monte Negro.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de prisão temporária, mandados de busca e apreensão domiciliar e medidas de quebra de sigilo de dados telemáticos, expedidos pelo Poder Judiciário com base em representação da autoridade policial.

A investigação identificou a atuação de um grupo criminoso local, supostamente vinculado à uma facção criminosa. Segundo o apurado até o momento, o grupo atuava de forma estruturada na prática de tráfico de drogas e roubos qualificados, incluindo assaltos recentes a joalherias da cidade.

As diligências indicam a existência de hierarquia interna e divisão de funções entre os integrantes da organização. A investigação demonstra a utilização de um adolescente em atividades relacionadas ao grupo criminoso, circunstância que está sendo apurada com prioridade e sob as garantias previstas na legislação de proteção à criança e ao adolescente.

O nome da operação faz referência à estratégia de atuação simultânea adotada pela Polícia Civil, com o objetivo de interromper diferentes frentes de funcionamento do grupo investigado, incluindo sua estrutura operacional, financeira e de comunicação.

A Polícia Civil de Rondônia reforça que as investigações continuam em andamento para identificação de outros possíveis envolvidos e para o aprofundamento das apurações sobre a atuação da organização criminosa. As ações integram o compromisso institucional de combate qualificado ao crime organizado e de preservação da segurança da população de todo o estado.