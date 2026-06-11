Trump cancela ataques ao Irã e volta a falar em acordo de paz

Por G1

Publicada em 11/06/2026 às 15h03

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (11) que cancelou a onda de ataques ao Irã que havia ordenado para ocorrer ao longo do dia. Trump afirmou ter decidido pelo cancelamento após negociadores chegarem a um consenso sobre "pontos finais" do acordo para o fim da guerra no Oriente Médio.

O presidente norte-americano não deixou claro, no entanto, se houve consenso também com o Irã. Em uma publicação em sua rede social Truth Social, por onde fez o anúncio, ele afirmou apenas que mediadores "e outros" concordaram com os pontos.

Minutos após a fala de Trump, no entanto, o Irã afirmou que o país ainda não aprovou nenhum acordo. "Nenhum texto para o memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos foi aprovado", afirmou a agência estatal Fars.

Mas, na publicação, Trump disse que a "transação" das negociações foi finalizada e que "data e local" da assinatura serão anunciados em breve. Ele disse também que as conversas foram levadas "ao mais alto nível da liderança iraniana".

"Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", declarou Trump.

O anúncio ocorreu minutos antes do início oficial da Copa do Mundo de 2026, com a cerimônia de abertura do México. Até a última atualização desta reportagem, ainda não havia informações de se o anúncio do Trump teve qualquer relação com o torneio de futebol. Os EUA são um dos três países que sediarão o evento, ao lado de México e Canadá, e a seleção iraniana disputará o campeonato.

Novos ataques

Desde terça-feira (9), Estados Unidos e Irã voltaram a trocar ataques, mesmo sob um acordo de cessar-fogo assinado por ambas as partes.

A nova escalada começou após a queda de um helicóptero militar das forças dos EUA cair durante um sobrevoo na região do Estreito de Ormuz. Após o episódio, Trump acusou o Irã de ter atacado a aeronave e disse que teria de revidar.

Na mesma noite, os EUA bombardearam sistemas de defesa no território iraniano e radares em Ormuz. O Irã revidou com ataques a uma base norte-americana no Bahrein. Na quarta-feira (10), os EUA fizeram um novo ataque, respondido por Teerã com mísseis lançados novamente a países do Golfo Pérsico.

O Irã anunciou o fechamento do Estreito de Ormuz e disse que a escalada complicou ainda mais as conversas por um acordo de paz, além de tornar o cessar-fogo atualmente em vigor "sem sentido".