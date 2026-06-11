Ação resulta na prisão de suspeitos e recuperação de celulares roubados

Por PM/RO

Publicada em 11/06/2026 às 13h40

A Polícia Militar de Rondônia, em uma ação rápida e integrada das guarnições dos Setores 14 e 15, com apoio do Supervisor de Serviço do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), resultou na prisão de três suspeitos e na recuperação de diversos aparelhos celulares roubados na manhã desta quarta-feira (11), em Porto Velho.

A ocorrência teve início quando policiais militares do Setor 14, que realizavam patrulhamento ostensivo pela Avenida Mamoré, foram abordados por duas vítimas de roubo. As vítimas informaram que haviam sido assaltadas momentos antes e que estavam realizando o rastreamento de um dos aparelhos celulares subtraídos, cuja localização apontava para uma área nas proximidades da Rua Aruba com a rua Francisco Bezerra.

De posse das informações, os policiais comunicaram o fato ao Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) e solicitaram apoio das demais equipes de serviço, deslocando-se imediatamente ao local indicado pelo sistema de rastreamento.

Ao chegarem ao endereço, os militares visualizaram três indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, foram localizados diversos aparelhos celulares e cartões SIM em posse dos abordados. As diligências realizadas no local permitiram identificar indícios da participação dos envolvidos em uma sequência de roubos ocorridos na região.

Durante a ocorrência, um dos conduzidos relatou envolvimento em diversos roubos praticados na região da Décima Avenida e da rua Veleiros, informando ainda que os crimes teriam sido cometidos com o auxílio de outro indivíduo que portava uma arma de fogo utilizada para intimidar as vítimas.

As vítimas localizadas durante a ação reconheceram os bens recuperados e relataram terem sido abordadas por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo ameaçadas mediante o emprego de arma de fogo e obrigadas a entregar aparelhos celulares e outros pertences.

Além dos aparelhos recuperados, os policiais apreenderam cartões SIM, acessórios eletrônicos e outros objetos relacionados à ocorrência. Parte dos bens subtraídos foi localizada graças ao rastreamento realizado pelas próprias vítimas, fator que contribuiu diretamente para o sucesso da ação policial.

Diante dos elementos colhidos durante a ocorrência, um dos conduzidos foi preso por, em tese, envolvimento no crime de roubo, enquanto os outros dois foram conduzidos à autoridade policial por, em tese, envolvimento com o crime de receptação.

Os suspeitos foram apresentados na Delegacia Especializada em Flagrantes, juntamente com os materiais apreendidos, para a adoção das medidas legais cabíveis.

A atuação integrada das equipes do 5º BPM demonstra a importância do patrulhamento ostensivo, da rápida resposta policial e da colaboração da população no enfrentamento à criminalidade, contribuindo para a recuperação de bens subtraídos e para a responsabilização dos envolvidos.

Polícia Militar de Rondônia: Servindo e Protegendo.