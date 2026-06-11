Explosão na China deixa sete mortos e 17 feridos no sul do país

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 11/06/2026 às 15h06

Uma explosão no sul da China deixou pelo menos sete mortos e 17 feridos na madrugada de hoje. As causas estão sob investigação.

O acidente ocorreu por volta de 1h40 (no horário local) no condado de Xing'an. A região fica na província autônoma de Guangxi Zhuang, no sul do país.

As equipes de resgate localizaram, até o momento, os corpos das sete vítimas. A retirada dos corpor ocorreram após quatro etapas de buscas na área atingida.

Os 17 feridos foram levados para hospitais da região. Segundo comunicado ofical chinês, os sobreviventes estão estável e não correm risco de morte.

A polícia e os bombeiros investigam a causa do incidente. Equipes do Departamento de Segurança Pública do condado ainda trabalham no local para periciar os estragos.

Uma apuração preliminar descartou vazamento de gás em oleodutos. O comunicado oficial do governo chinês informou que essa hipótese está fora de cogitação no momento.