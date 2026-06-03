Polícia Civil apreende mais de mil comprimidos de ecstasy durante Operação

Por PC/RO

Publicada em 03/06/2026 às 09h00

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da 1ª Delegacia de Repressão a Narcóticos (DENARC), apreendeu 1.046 comprimidos de droga sintética com características compatíveis com MDMA, conhecida popularmente como ecstasy, durante operação realizada nesta terça-feira (2), em Porto Velho.

A ação ocorreu no âmbito das Operações Protetor das Divisas e Fronteiras e NARKE 6, coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por intermédio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), com foco no combate ao narcotráfico e às organizações criminosas.

A investigação teve início após informações compartilhadas pela Receita Federal do Brasil apontarem a possível entrega de uma encomenda suspeita oriunda do Estado do Rio de Janeiro. A partir dos dados recebidos, equipes do Núcleo de Inteligência da DENARC passaram a monitorar a movimentação relacionada ao recebimento do pacote em um endereço no bairro Aponiã.

Durante a operação, os policiais identificaram que a encomenda havia sido recebida por uma terceira pessoa, que informou ter sido solicitada a armazenar temporariamente o volume até a retirada por outro indivíduo. As diligências prosseguiram até a chegada do suspeito responsável por recolher o material.

Diante dos elementos apurados e das inconsistências verificadas durante a abordagem, os investigadores realizaram a conferência da encomenda, localizando em seu interior 1.046 comprimidos distribuídos nas cores azul e amarela, compatíveis com a substância MDMA. Os envolvidos foram conduzidos à sede da DENARC para os procedimentos de polícia judiciária, enquanto o material apreendido foi encaminhado à perícia criminal.

A Polícia Civil destaca que as investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos na remessa, transporte e distribuição da droga, bem como eventuais vínculos com organizações criminosas atuantes dentro e fora do Estado de Rondônia.