Prefeitura de Ariquemes informa que o cronograma do Processo Seletivo Simplificado está temporariamente suspenso

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 09h37

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ariquemes (SEMDES) informa que o cronograma do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/SEMDES/2026 está temporariamente suspenso.

A medida foi adotada para possibilitar a readequação técnica e jurídica de itens específicos do edital, garantindo maior segurança, transparência e conformidade com a legislação vigente.

Com a suspensão, a divulgação do Resultado Preliminar das Inscrições, que estava prevista para o dia 04/06/2026, fica adiada por tempo indeterminado.

A Comissão Coordenadora publicará, em momento oportuno, a retificação do edital, contendo a reabertura do prazo de inscrições e o novo cronograma atualizado.

Fique atento aos canais oficiais da Prefeitura de Ariquemes para acompanhar as próximas atualizações.