Bando é preso com mais de 1Kg de drogas na zona leste de Porto Velho

Por hora1rondonia.com

Publicada em 03/06/2026 às 09h15

Na noite desta terça-feira (02), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Mariana, na Zona Leste de Porto Velho.

A ocorrência foi registrada por uma guarnição do Reforço 02 do 5º Batalhão da Polícia Militar, que já possuía informações repassadas pelo Núcleo de Inteligência da unidade apontando que o imóvel estaria sendo utilizado por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho para a comercialização de entorpecentes. Segundo as denúncias, o local também poderia abrigar arma de fogo.

Ao chegarem ao endereço, os policiais perceberam movimentação suspeita em frente à residência. Um dos indivíduos correu para o interior do imóvel ao notar a aproximação da viatura, motivando a intervenção policial.

Durante o acompanhamento, os militares flagraram um dos suspeitos arremessando uma sacola por cima do muro da residência. No interior do pacote foram encontrados 33 porções de cocaína, 22 porções de maconha e R$ 371,50 em dinheiro.

Nas buscas realizadas dentro do imóvel, os policiais localizaram ainda um tablete de aproximadamente um quilo de maconha, além de três aparelhos celulares e diversos equipamentos de monitoramento, incluindo câmeras de segurança, monitor, televisor e aparelho DVR utilizados para vigiar a movimentação ao redor da residência.

Quatro homens, com idades de 18, 18, 20 e 27 anos, foram presos em flagrante e encaminhados ao Departamento de Flagrantes, juntamente com todo o material apreendido.

A Polícia Militar destacou que a ação representa mais um duro golpe contra o tráfico de drogas na região, considerada área de atuação de facções criminosas, reforçando o combate à criminalidade e a sensação de segurança para os moradores da comunidade.