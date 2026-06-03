Bruno Bolsonaro Scheid reúne lideranças da direita e exalta papel do agronegócio no desenvolvimento de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 03/06/2026 às 10h00

O pré-candidato ao Senado Bruno Bolsonaro Scheid (PL) participou, nos últimos dias, de uma série de agendas em Rondônia que reuniram representantes do setor produtivo, empresários, autoridades e lideranças políticas de diferentes regiões do país. Durante os encontros, Scheid esteve acompanhado dos deputados federais Hélio Negão (PL-RJ), Zé Trovão (PL-SC) e Marcos Pollon (PL-MS), parlamentares com atuação destacada em pautas relacionadas ao agronegócio, à liberdade econômica e ao desenvolvimento regional.

As atividades ocorreram paralelamente a uma das maiores feiras de negócios e tecnologia voltadas ao agronegócio da Região Norte, ambiente que tradicionalmente reúne produtores rurais, empreendedores, investidores e representantes do poder público para debater desafios e oportunidades para o setor.

Ao comentar os encontros, Bruno destacou a relevância do agronegócio para a economia estadual e nacional. Em publicação nas redes sociais, afirmou que acompanhou de perto um dos setores que mais gera empregos, produz riquezas e contribui para o desenvolvimento de Rondônia e do Brasil.

Segundo o pré-candidato, a presença de parlamentares com atuação nacional amplia o intercâmbio de experiências e fortalece discussões sobre temas estratégicos para o estado. Em outra publicação, Scheid classificou o momento como uma oportunidade de conexão e alinhamento de ideias com pessoas que compartilham preocupações relacionadas ao futuro de Rondônia.

Durante as agendas, os participantes acompanharam atividades ligadas ao setor produtivo e trocaram experiências sobre infraestrutura, desenvolvimento econômico e fortalecimento da atividade empreendedora. Os encontros ocorreram em ambiente aberto ao debate de temas públicos e de interesse coletivo, sem realização de atos de campanha, pedidos de voto ou manifestações de caráter eleitoral, em conformidade com as regras aplicáveis ao período de pré-campanha.

Ao final dos encontros, Bruno destacou que o crescimento de Rondônia passa pelo fortalecimento de setores que geram emprego, renda e investimentos.