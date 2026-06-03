Forças Ucranianas atacam com drones instalações militares da Rússia

Por G1

Publicada em 03/06/2026 às 10h29

A ofensiva, que atingiu áreas militares e de infraestrutura russas, ocorreu horas antes do início do fórum econômico anual promovido por Moscou para atrair investimentos estrangeiros, em uma clara tentativa de constranger o chefe do Kremlin.

Um dos alvos atingidos foi uma instalação militar em Kronstadt, numa ilha próxima à cidade. Kiev divulgou imagens dos drones bombardeando a base naval (veja no vídeo acima).

O outro local atingido foi um terminal de petróleo. Um vídeo postado nas redes sociais mostra colunas de fumaça subindo ao ar e explosões ecoando no horizonte.

Coluna de fumaça domina os céus de St. Petersburgo, na Rússia — Foto: REUTERS/Stringer

No Telegram, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez questão de destacar que os alvos escolhidos são "puramente" militares, uma resposta clara às acusações que vêm sendo feitas pela Rússia, de ataques ucranianos a áreas civis.

Nesta quarta, por exemplo, o governo local russo que está administrando Donetsk, região ao leste do território ucraniano que está sendo controlada por Moscou, acusou Kiev de atingir um ônibus de turismo com um de seus drones, matando 7 pessoas.

Em declarações à imprensa ao lado do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, em Kiev, Zelensky acrescentou que é apenas uma questão de tempo até a Ucrânia aumentar a escala desses ataques, que permitem que seu governo "negocie o fim da guerra em pé de igualdade" com a Rússia.

Rússia fez ofensiva um dia antes

Um dia antes, na madrugada desta terça-feira (2), a Rússia lançou vários ataques aéreos contra a Ucrânia.

De acordo o último balanço atualizado pelas autoridades ucranianas, 22 pessoas morreram e 138 ficaram feridas na ação que atingiu 38 locais em diferentes partes do país.