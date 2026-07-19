Por Newsrondonia.com

Publicada em 19/07/2026 às 10h00

A Polícia Federal (PF) apreendeu aproximadamente 40 quilos de entorpecente do tipo skunk durante uma operação realizada neste sábado (18), em uma área de fronteira no município de Guajará-Mirim, em Rondônia.

A apreensão ocorreu em uma região ribeirinha do Rio Guaporé, na divisa entre o Brasil e a Bolívia. Segundo a PF, a droga foi localizada após diligências investigativas conduzidas pela corporação em uma ação conjunta com o Grupamento Aéreo (GAVE) da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESDEC/RO), o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e o Exército Brasileiro.

Devido às dificuldades de acesso ao local, as equipes policiais contaram com o apoio aéreo do GAVE para o deslocamento até a área onde o entorpecente foi encontrado.

O material apreendido será encaminhado para perícia técnica, que deverá confirmar a quantidade e as características da droga.

A Polícia Federal informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar os envolvidos no transporte e armazenamento do entorpecente. Até o momento, não houve divulgação de informações sobre prisões relacionadas à ocorrência.