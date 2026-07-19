Menor é apreendido e comparsa morto durante confronto com a Força Tática

Por pvhnoticias.com

Publicada em 19/07/2026 às 10h10

Uma ação integrada da Polícia Militar de Rondônia, por meio do 7º Batalhão, resultou na interrupção de uma sequência de roubos registrados em Ariquemes e terminou com um adolescente apreendido e outro morto após confronto armado na BR-364.

As investigações tiveram início após um roubo ocorrido no dia 15 de julho de 2026, no setor Greenville. Na ocasião, criminosos armados invadiram uma residência, renderam as vítimas, que foram amarradas e mantidas em um banheiro enquanto os suspeitos realizavam o crime.

Ainda naquele dia, equipes da Força Tática receberam informações sobre a presença de dois integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, vindos de Porto Velho para atuar em Ariquemes. Um dos suspeitos, conhecido como “Biel”, foi preso e confessou que a dupla havia sido enviada para praticar roubos contra um garimpeiro apontado como agiota. Segundo o relato, a ação contava com informações repassadas por uma mulher e apoio de integrantes da facção na cidade.

Dois dias depois, em 17 de julho, outro roubo com extorsão mediante sequestro foi registrado no setor Jorge Teixeira. Conforme a PM, o modo de agir era semelhante ao do primeiro crime. As vítimas relataram detalhes que ajudaram na identificação dos suspeitos, entre eles uma tatuagem de um sorriso na mão de um dos envolvidos.

Na manhã de 18 de julho, denúncias informaram que três suspeitos armados estavam em um Fiat Uno vermelho trafegando pela BR-364. Após confirmação do setor de inteligência do 7º BPM, foi montada uma operação conjunta envolvendo equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e outras forças de segurança.

O veículo foi localizado no quilômetro 590 da rodovia, sentido Itapuã do Oeste. Durante a abordagem, segundo a ocorrência policial, um dos passageiros sacou um revólver calibre .32, apontou a arma contra os policiais e tentou efetuar diversos disparos, mas a arma apresentou falhas de funcionamento. Diante da ameaça, os militares reagiram para conter a agressão.

Após o confronto, o motorista se rendeu ferido, enquanto o passageiro foi encontrado baleado ao lado do revólver, que continha cinco munições picotadas.

Os dois adolescentes foram socorridos ao Hospital Municipal de Ariquemes. O motorista permaneceu internado sob escolta policial, enquanto Pedro Eduardo de Oliveira Silva morreu após dar entrada na unidade de saúde.

A POLITEC realizou os trabalhos periciais na arma e no veículo, que, conforme a Polícia Militar, apresentavam características compatíveis com as utilizadas em diversos roubos registrados recentemente em Ariquemes.

A ocorrência foi acompanhada pelo Conselho Tutelar, e o adolescente sobrevivente permaneceu à disposição da Justiça.