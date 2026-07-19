O TEMPO E A TEMPERATURA: domingo (19) com chuva isolada em grande parte da Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 19/07/2026 às 09h20

A previsão do tempo para este domingo (19), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica manutenção das instabilidades em grande parte da Região Norte. A combinação entre calor e elevada umidade favorece muitas nuvens e ocorrência de chuva isolada em estados como Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia, Acre e Roraima.

Em Manaus, o dia será de muitas nuvens, com temperaturas entre 25°C e 33°C. Já Belém terá muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada e máxima de 34°C. Em Macapá, a previsão também é de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, enquanto Boa Vista deve registrar pancadas de chuva ao longo do dia. Porto Velho também terá possibilidade de chuva isolada, e Rio Branco permanece com muitas nuvens.

No Tocantins, o cenário muda. Palmas terá poucas nuvens e predomínio de tempo firme, com máxima de 34°C.

A umidade relativa do ar varia entre 25% e 98% em toda a região.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).