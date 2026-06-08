PF prende dois suspeitos com 10 kg de cocaína no aeroporto de Porto Velho

Por PF/RO

Publicada em 08/06/2026 às 09h45

Porto Velho/RO. A Polícia Federal prendeu em flagrante, neste domingo (7/6), dois suspeitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico no Aeroporto Internacional de Porto Velho/RO. Com os presos, foram apreendidos aproximadamente dez quilos de cocaína transportados junto ao próprio corpo.

A ação teve origem em fiscalização aeroportuária de rotina, durante o monitoramento dos passageiros em embarque de voo comercial doméstico. Policiais federais perceberam volume desproporcional sob as vestimentas dos suspeitos e, após abordagem, constataram que ambos transportavam a substância ilícita acondicionada diretamente sobre o corpo.

A prisão é a segunda registrada no Aeroporto Internacional de Porto Velho no mesmo final de semana. No dia anterior, a Polícia Federal havia prendido em flagrante outro suspeito que transportava cerca de 16 kg de maconha em mala despachada.

A natureza da substância apreendida foi confirmada por exame preliminar realizado pela Polícia Federal, que atestou resultado positivo para cocaína. A massa total do material foi de aproximadamente 10 quilos.

Os investigados poderão responder, na medida de sua participação, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e de associação para o tráfico.