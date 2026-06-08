“Povo nos dá energia para seguir com nosso trabalho”, afirma Sílvia Cristina

Por Assessoria

Publicada em 08/06/2026 às 10h26

A pré-candidata ao Senado Sílvia Cristina (PP) percorreu dez municípios nos últimos dias, destacando que estar no meio do povo lhe dá a energia vital para seguir com o seu trabalho, que tem como missão maior cuidar de gente.

“É quando estou no meio do nosso povo, que recebo essa energia das pessoas, nos fortalece para trabalhar ainda mais”. Ela prestigiou exposições agropecuárias e rodeios, participou de entregas de ações e eventos.

Para Sílvia Cristina, o seu trabalho se estende por todo o Estado, por isso ela recebe o reconhecimento de lideranças e da população por onde passa.

“Estamos fazendo o que mais gosto, que é percorrer os municípios, conversar com as pessoas, acolher demandas e irmos construindo um mandato que tem como maior missão cuidar de gente”, concluiu.