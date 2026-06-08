Homem morre enquanto buscava atendimento em almoxarifado da Sesau

Um homem ainda não identificado morreu apôs sofrer um mal súbito no prédio que funciona o almoxarifado da Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), Rua Aparício de Moraes, bairro Industrial em Porto Velho.
De acordo com as primeiras informações, o homem teria chegado ao local buscando atendimento médico, quando começou a passar mal e caiu desacordado.
Uma equipe do Samu chegou a tentar reanimar a vítima com manobras, no entanto após vários minutos tentando foi confirmado o óbito.
Em breve atualização
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