Homem morre enquanto buscava atendimento em almoxarifado da Sesau

Por pvhnoticias.com

Publicada em 08/06/2026 às 09h40

Um homem ainda não identificado morreu apôs sofrer um mal súbito no prédio que funciona o almoxarifado da Secretaria de Saúde do Estado (Sesau), Rua Aparício de Moraes, bairro Industrial em Porto Velho.

De acordo com as primeiras informações, o homem teria chegado ao local buscando atendimento médico, quando começou a passar mal e caiu desacordado.

Uma equipe do Samu chegou a tentar reanimar a vítima com manobras, no entanto após vários minutos tentando foi confirmado o óbito.

Em breve atualização